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1歲嬰熱痙攣抽搐！暖警幫開道送醫「換來1小過」　媽難過登門求情

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▲▼古坑分隊員警開道送孩子到醫院急救，沒想到事後卻遭到記過處分。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲孩子當天全身抽搐失去意識，古坑分隊陳姓員警開道協助送往醫院急救，沒想到事後卻遭到記過處分。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

一名林姓媽媽在臉書爆料公社PO文，表示7月18日當天深夜8時許與丈夫帶著剛滿周歲的孩子南下，不料行經國道3號古坑段時，孩子卻莫名抽搐僵硬，情急之下只好轉往古坑分隊尋求協助，值班的陳姓員警立即開道帶路，短短約10多分鐘就抵達醫院，孩子在及時的急救後也已無大礙；但事後該名陳姓警員卻因值班擅離職守，而遭到記過處分。

林媽媽PO文表示，當天丈夫開著車、帶著剛滿周歲的孩子從南投出發，準備回台南娘家，怎料在途中孩子卻莫名開始抽搐、且身體僵硬失去意識，當下林母完全失了分寸，在黑暗的國道上不知如何是好，只能無助、歇斯底里地喚著兒子的名字。

當下行經古坑分隊時，夫妻兩立即轉進去尋求協助，但無奈當時僅有陳姓員警值班，現場並無急救人員。陳員得知事情始末後，考量事態緊急，且夫妻倆人生地不熟，不清楚醫院位置，因此立刻駕車開道，短短約10多分鐘就抵達大林慈濟醫院；林母相當感謝地表示，若無陳員協助開道帶路，夫妻倆將孩子送到醫院至少要超過半小時以上，且當抵達醫院時，醫護人員已在外頭等待，立即接過孩子著手急救，經診斷後確認孩子是熱痙攣，幸好搶救及時，孩子目前已無生命危險。

林媽媽說，當時整顆心都在孩子身上，且事後回南投孩子又住院了一個禮拜，隨後又因工作忙碌、以及安排孩子進行幾項檢查，生活的忙碌讓她忘了向陳姓員警好好道謝，「我真的很不應該！」直到2個月後，林媽媽才南下前往古坑分隊道謝，不料卻聽聞陳員當天為了幫助夫妻倆擅離職守，因而遭到記過處分的消息，內心感到十分訝異、難過，不斷替陳姓員警求情，同時也PO文呼籲「希望大家看到是美好的出發點，雖然擅離崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳員當下的做法，我覺得需要嘉獎鼓勵，不然日後遇到了誰還敢出手相救呢？」

▲▼古坑分隊員警開道送孩子到醫院急救，沒想到事後卻遭到記過處分。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道公路警察局第八大隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》致電國道公路警察局第八大隊大隊長朱和貴求證，朱和貴坦言，陳員確實因擅離職守而遭記一小過處分。朱和貴表示，陳員當天擔服20-24值班，約晚間9時23分民眾前往隊上求助，但當時分隊上只有陳員值班，如若要離開崗位，應聯繫備勤人員協助，因隊內還放有眾多裝備、槍彈，如若丟失後果不堪設想。

朱和貴表示，當時陳員有先請巡邏的同仁回來，但卻發現同仁所在位置較遠，回來需要20幾公里，且當下情況緊急，叫救護車前來也恐耽誤急救時機，陳員在未聯繫其他備勤人員、也未向分隊幹部報告的情況下，選擇擅離職守，開道帶著民眾前往醫院，致值勤臺無人看守，明顯處置失當，經警察局開會決議記過1次。

「陳員很年輕，從警只有幾年，經驗確實比較少。」朱和貴表示，事後也已向陳員說明情況，而他對於記過處分也坦然接受，「但我們一碼歸一碼，擅離職守有錯固然當罰，但幫助民眾是好事，做對事情也要有獎勵，後續將依為民服務相關規定，再給予陳員行政獎勵，讓他功過相抵。」

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