2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮是台灣毛巾的故鄉， 今年2020雲林巾彩耕地藝術節，適逢中秋，是遊子回家團聚的日子，主題為「最初的地方」讓參與的所有人回到最初，回到那個工業開始的年代，那個茄芷袋開始的年代。由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦，喚起大家的回憶與最潮的認同感。

▲竹編與自然對話，意象創作長45米、寬12米、高逾3米，側看似陸上起伏的巨型波浪，俯瞰則是一條輕盈的毛巾飄落在耕地上。（圖／記者蔡佩旻攝）

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2020雲林巾彩耕地藝術節會場主意象是耕地上的大型地景裝置藝術《土地與人交織而成的黃金(巾)》。藝術家游文富以竹編與自然對話，創作長45米、寬12米、高逾3米的作品，側看似陸上起伏的巨型波浪，俯瞰則像是一條輕盈的毛巾飄落在耕地上，這項作品將在10月1日傍晚開幕式中點燈，搭配燈光投射成為會場地標與焦點。

▲2020雲林巾彩耕地藝術節會場主意象是耕地上的大型地景裝置藝術《土地與人交織而成的黃金(巾)》。（圖／記者蔡佩旻攝）



藝術家游文富介紹創作理念，黃金的「金」跟毛巾的「巾」是有連結的，巨幅竹編作品兩邊都有毛巾邊的線條感，中間波浪造型則是毛巾的肌理，作品的編織方式是仿效毛巾的製成方法，只是全人工編織而成。「土地與人交織而成的黃金(巾)」，白天陽光的灑落在竹片上，會反射出耀眼的金黃色光芒，到了晚上透過燈光投射，營造浪漫的氣氛，為了加強與人的互動性。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，雲林虎尾是台灣最大的毛巾產業聚落，希望透過系列活動讓民眾更加認識每天都要用到的日用品「毛巾」，同時也串連雲林周邊景點、旅宿餐飲業及特色商圈的宣傳促銷，成功把遊客留在雲林消費，創造跨產業的大商機。雲林旅外鄉親返鄉過中秋時，別忘了一起來參與盛會，也邀請全台民眾在安排連假行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。

▲「土地與人交織而成的黃金(巾)」，白天陽光的灑落在竹片上，反射出耀眼的金黃色光芒。（圖／記者蔡佩旻攝）





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