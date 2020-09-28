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豬農恐慌性拋售！雲林交易量暴增員工淚崩　張麗善現場加油打氣

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記者蔡佩旻／雲林報導

瘦肉精美豬還沒進口，豬農恐慌性、復仇性的出豬交易，造成這段時間進入雲林肉品市場的豬量暴增。

▲雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善一個個慰問、拍拍肩，面對豬農的恐慌，復仇性的出豬，對雲林肉品市場調配人員的辛苦、辛勞表示感謝之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

對於豬價下跌指向雲林肉品市場影響行情，業務課調配人員備受壓力，加上外界不實抹黑及指控，甚至被豬農惡語對待、辱罵，雲林縣長張麗善特別前往市場向市場員工加油打氣，鼓勵大家堅守崗位，不要因為誤導及外界抹黑，打擊工作士氣。

中秋節將至，豬農持續出清足重115公斤豬隻，雲林縣肉市場，調配預排拍賣頭數已排到下月中旬，還是無法消化足重豬隻，豬農大多希望肉品市場能將自己飼養豬隻優先調配交易，甚至有人心急大罵調配員；市場員工私下表示，體會豬農心情，晚一天交易，豬隻還是會持續增重長大，飼養成本增加。

▲雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲；她表示，這陣子，肉品市場同仁面對的壓力，特別利用這個機會來加油打氣，也鼓勵大家堅守崗位，不要因為媒體的誤導及外界的抹黑，打擊到工作士氣，豬農的恐慌，復仇性的出豬，雲林市場調配人員的辛苦、辛勞表示感謝之意。

張麗善指出， 很多豬農以前都將豬隻養到115公斤以上才出售，現在面臨到明年元月一日萊克多巴胺的美豬要進口，所以現在它們急著要出清，現在110公斤就要推出拍賣出售，希望出清後趕緊再養一波來應付，所以我們很多的同仁接到很多豬農致電，告訴他們希望能將自己的豬隻優先拍賣，但現在整個交易豬隻爆量。

▲雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲昨日縣長張麗善前往市場向市場員工加油打氣，也鼓勵堅守崗位，不要因為媒體的誤導及外界的抹黑，打擊到工作士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善接著說，市場同仁面對豬農希望將所飼養豬出清而壓力太大，現在已排到十月中旬，因為市場需求必需要做調配，如果每天出清量太多，價格當然無法很穩定，這還要取決市場自由機制，量多價格就低，尤其產地跟消費價格多會有點誤差，這格誤差包括豬隻運送費用，豬隻運送過程所造成的損失，希望消費者能理解。

最後，張麗善一個個慰問、拍拍肩豬農鄉親們表示，特別來到肉品市場是要感謝肉品市場所有同仁中秋佳節愉快，大家辛苦了，也跟總經理黃加安協調營運都能順暢，順利運作將豬農豬隻出清，提供消費者最優質安全、最棒的豬隻。

▲雲林縣肉品市場昨日舉辦中秋節員工聯誼活動，雲林縣長張麗善特別前往參加，與肉品市場員工一起烤肉，傾聽同仁所受的委曲及心聲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善與雲林肉品市場總經理黃加安協調營運順暢，目標是順利運作將豬農豬隻出清，提供消費者最優質安全、最棒的豬隻。（圖／記者蔡佩旻攝）

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