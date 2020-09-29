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中秋國慶人潮大爆發！東岸景區加強管制　10大安心守則保平安

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▲進入各園區請配戴口罩並配合檢疫。（圖／東管處提供，下同）

進入各園區請配戴口罩並配合檢疫。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導


今年受新冠肺炎全球肆虐影響，造成國旅人潮爆發，因應即將到來的中秋及雙十連假，東管處持續呼籲遊客，到東海岸放鬆心情出遊不忘做好防疫措施，保護自己和身邊的人。

▲進入各園區請配戴口罩並配合檢疫。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東管處提醒您10大安心旅遊守則。

東管處提醒您以下10點安心旅遊守則：
一、 出遊前做好規劃，妥適選擇景點、交通方式、訂妥合法住宿或參團旅遊。
二、 肥皂勤洗手，落實個人自主健康管理。
三、 配合進入室內量體溫、手部消毒措施。
四、 預先查詢景點人潮狀況，避開擁擠時段，配合引導或管制。
五、 保持室內1公尺、室外1.5公尺社交距離，如無法保持，請佩戴口罩。六、 自備餐具，使用公筷母匙，用餐不忘社交距離。
七、 進入電梯、放映室、賣場市集，參加大型活動及搭乘大眾運輸工具務必佩戴口罩。
八、 如身體不適請戴上口罩停止旅遊並休息就醫。
九、 行前查詢天氣狀況，天候不佳避免於岸際及海上從事活動。
十、 秋冬季東部地區受東北季風影響易有長浪發生，遊（釣）客至海岸邊請著防滑鞋及救生衣。 

▲進入各園區請配戴口罩並配合檢疫。（圖／東管處提供，下同）

東管處於10月2日（星期五）至4日（星期日）連續3天在都歷遊客中心前舉辦「2020月光‧海音樂會」，提醒參加遊客務必佩戴口罩並配合入場檢疫。   

為疏導連續假期景點的車流及遊客量，東管處於小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞、石梯坪、北回歸線等遊憩據點皆增派人力進行交通疏運工作，車位客滿時開放景區內路邊停車，請遊客配合現場工作人員引導停放，或分流前往附近景區；另為慶祝國慶日，東管處於國慶日當日各景區免收入園清潔維護費。

▲進入各園區請配戴口罩並配合檢疫。（圖／東管處提供，下同）    

為串接花東縱谷和東部海岸大眾交通運輸觀光路線，新闢「台灣好行」玉長-豐濱線，訂於中秋及雙十連假期間試營運，每日一班次（上午10時50分自玉里火車站出發，請務必先訂位）提供遊客免費搭乘，車上將配有專業導覽人員，提供遊客解說服務，讓遊客輕鬆串遊花東縱谷與東海岸。

另自109年9月30日起，交通部觀光局舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，活動期間搭乘台灣好行及轉乘大眾運輸工具，除可享半價優惠及鐵公路轉乘優惠外，到該專屬活動網站上傳搭乘證明及心得，就有機會抽中iPhone、GoPro等多項大禮，歡迎遊客多加利用。  

提醒遊客出遊前應事先規劃好行程，做好防疫準備，到東海岸旅遊悠閒輕鬆又安心，還有多項好康優惠等你來享受。準備好防疫旅遊包，東海岸快樂安心遊出發去！

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