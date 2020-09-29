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民團提修兩岸條例反制經濟滲透　陸資假借人頭規避審查最重處5年

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▲▼經濟民主連合智庫與台灣基進立委陳柏惟召開「馬規蔡不應隨，請國安會和經濟部檢討中資規範」記者會 經濟民主連合召集人賴中強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟民主連合智庫召集人賴中強（右）、台灣基進立委陳柏惟（左）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

經濟民主連合智庫29日召開記者會，公布《兩岸人民關係條例修法》修法版本，明定只要在第三地企業有重大影響力，非經主管機關同意不得在台投資；若有假借人頭規避審查，則比照《洗錢防制法》罰則，處6個月以上、5年以下有期徒刑，並明定沒入資產。

經濟民主連合與民進黨立委王定宇、台灣基進立委陳柏惟29日上午於立法院召開「強化中資規範，反制經濟滲透」記者會，並公布智庫版《兩岸人民關係條例修法》修法版本。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，近20年來，伴隨著資本主義全球化與中國大陸國家資本主義的擴張，陸資在全球各地擴張影響力，再輾轉來台投資，其複雜多樣的情形遠非當年立法條文所能因應。

賴中強說，在港版國安法實施後，香港獨立經濟地位岌岌可危，港資與中資的界線已趨模糊，港資卻還適用一般外資規定，現行法制必須因應，以填補中資管制規範的漏洞。

陳柏惟指出，陸資對公司若有重大影響力便會左右公司決策，甚至進一步出賣公司相關情報，這不僅是對台灣經濟有所危害，甚至進一步讓台灣喪失加入民主國家經濟圈的資格。

陳柏惟認為，台灣若要搭上國際民主同盟陣線，就要將經濟體質打造好、完備民主防衛機制是很重要的課題，這正是此次修正《兩岸人民關係條例》對陸資定義最大的用意，政府做好把關，努力在世界經濟體中找到台灣的獨特地位，企業更能安心發展技術，不用害怕被誰綁架，朝世界市場大步邁進。

王定宇則表示，現行《兩岸人民關係條例》對資金審查標準落伍，過往也沒有影音串流平台（OTT）產業，他除了將以個人名義幫忙民間團體提案，也將提出《兩岸人民關係條例》的修法版本，禁止在中國大陸享有重大經濟利益的企業，直接或間接投資台灣有線廣播電視等傳播媒體，並修法禁止受政府控制的事業或財團法人赴中國投資。

根據經濟民主連合提出的修法草案明定，陸資若對第三地企業有重大影響力，非經主管機關許可，不得在台灣從事投資行為，並將提供1年期以上貸款、協議控制的行為都視為投資。陸資來台投資事業轉投資，也須比照陸資來台投資規格審查。

草案中也明定，若陸資投資人持有所投資事業的股份或出資額，超過總額3分之1以上、或具控制力者，就被視為陸資投資事業。若有假借人頭規避審查，則比照《洗錢防制法》的相關罰則，處6個月以上、5年以下有期徒刑，並明定沒入資產。

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