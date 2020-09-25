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農委會竟用紓困預算辦炒飯比賽　陳吉仲：絕對依法辦理

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▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」農委會主委陳吉仲 立委吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌25日赴立院針對「紓困3.0」預算案報告並備詢。國民黨立委吳怡玎質疑農委會主委陳吉仲濫編紓困預算，包括花700萬去香港百貨公司賣台灣農漁畜產品、去日本行銷水果。另外，吳怡玎也砲轟陳吉仲花700萬辦「全國炒飯比賽」，還用限制性招標，讓同一家公司得標。

吳怡玎指出，針對新冠肺炎的特別預算應該用在刀口上，但她在調閱資料發現，許多計畫一點都沒有急迫性，如台灣農漁畜產品在香港的行銷計畫700萬元，是在香港的永安百貨舉辦，在2004年就開始舉辦，是歷年的活動，應該放在年度預算中而非特別預算。

對此，陳吉仲解釋，年疫情尤其是對特定的農產品、水果影響特別大，因為新冠肺炎發生後，農漁畜產品賣到對岸大幅度減少，需要透過特定的活動行銷，原來的經費是真的不夠，加上運輸成本增加，空運甚至高達3倍，必須幫業者吸收成本。

不過，吳怡玎仍繼續追問，這是否是年度預算再額外增加預算？辦一場百貨特賣會要花上千萬元預算？但陳吉仲只回應，該預算執行絕對是以能外銷產品為主。

對於吳怡玎再爆還有一個針對日本的台灣水果的推廣計畫，從1月份就開始執行，預算、法案都還沒有，竟然把這案子塞在特別預算，陳吉仲則解釋，今年外銷水果到日本的成長幅度已超過30%。

另外，在質詢過程中，吳怡玎也火力全開地批評農委會在紓困預算編列一筆「全國炒飯比賽委外計畫」，很明顯應該鱉在年度預算，怎麼會複製貼上擠壓紓困預算再要一筆錢。

吳怡玎指出，該活動第一年是「全國碗粿比賽」，且預算從299萬成長到去年的「全國炒飯比賽」560萬元，今年進一步成長到776萬元，「限制性招標、預算大幅度成長，還都是同一家公司得標，到底要怎麼解釋？」

陳吉仲則表示，這不是複製貼上，疫情對農業部門充滿許多挑戰，包括內需的減少、外銷受阻，如果沒有這些行銷的方式，不可能把本來負面的變正面，應檢視花每一筆錢帶來的效益，所有執行絕對依照相關規定辦理，公開透明，沒有任何違法情事。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」農委會主委陳吉仲 立委吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

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