陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立院黨團22日為開放萊豬杯葛，陳柏惟批評是巨嬰黨，前新北市長朱立倫譏諷陳「多學習知識少當側翼」，陳柏惟在發臉書大罵朱立倫，扯進韓國瑜、馬英九，並稱「朱立倫一定很嫉妒侯友宜現在能當首長」。晚間，朱立倫辦公室發言人凌濤回應陳，大腦是很好用的東西，多唸點書才能好好護駕民進黨。

對於遭到朱立倫反譏要有知識，多進教室學習，少當側翼。事後，陳柏惟粉專批評朱立倫，強調知識貴黨一定找很有知識的當總統候選人：結果韓國瑜民調比你高，愛情摩天輪。強調教室的一定知道學生要有品德：「結果馬英九在哈佛當職業學生出賣台灣人換取獎學金，導致無法回台或是被殺害。」

陳柏惟指出，強調側翼的一定很有主體性：結果你加入中國黨，綁在92共識當中國小弟，甘為中國側翼恬不知恥。陳柏惟表示，有知識的台灣人才不會加入國民黨，論資排輩講血統都輪不到台灣人，朱現在是不是很忌妒侯友宜還有首長可以做。

對此，朱立倫辦公室發言人凌濤晚間回應，陳柏惟常用台語質詢，至於「萊克多巴胺」台語怎麼講，要不要講給台灣民眾聽，看民眾能不能接受？

凌濤進一步提及，陳柏惟當選至今，膝反射扯馬、扯中、貼標籤已非新鮮事，陳柏惟身為一個側翼，有側翼的角色，可以理解，但還是要提醒他，「大腦是很好用的東西」，多唸點書才能好好護駕民進黨，若論述只有形容詞，沒有內容，選民不會接受。

凌濤還列舉陳柏惟側翼救火失敗案例，例如他曾說「若選上春節中火關一天」反倒提醒中火全開、用肺發電；選舉時曾提林佳龍《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，結果蔡政府秒廢除，形同自打嘴巴。

凌濤說，陳柏惟質疑「共軍挖砂攻台」，結果被國防部吐嘲「那要挖很久」；陸委會改為內交部」等於承認兩岸「內部交流關係」，鬧出笑話；發下豪語「國會山莊蓋在成功嶺」、「2300萬人繳錢給14億中國人用健保」。

凌濤提醒，陳柏惟應多用心經營選區，少批評不要變成笑話，一起「不吃萊豬、挺台灣豬」，免得三年後就得躺在消波塊上！

▲朱立倫核心幕僚凌濤。（圖／翻攝自臉書）