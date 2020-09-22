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學者轟把拜會簡化成飯店見面「很下作」　被王定宇咬覺得受辱

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▲▼立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

淡江大學全球發展學院長包正豪日前評論，美國次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，官員紛紛赴飯店拜會「自甘為奴」，引起府方與立委王定宇不滿。對此，包正豪22日反擊，把問題化約成「在飯店碰面很正常」很下作，他更直言，公開唬爛是王定宇的專長，不要放這種沒有難度的來咬，有受辱感。

針對柯拉克一行人來訪，包正豪日前批評，柯拉克的職位約等於我國部會的常務次長，民進黨政府的行政院副院長、外交部長、經濟部長紛紛前往柯拉克下榻的旅館拜會，形成外交上的「奇景」；國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人，評論此舉是「自甘為奴」。

「自甘為奴」一說惹議，總統府發言人張惇涵21日PO出總統蔡英文過境美國丹佛的照片，反諷「略懂一點外交事務的人都知道，在飯店進行會晤是外交事務的日常。」王定宇也說，如果按照這位「所謂學者」的邏輯，台灣官員去萬豪酒店是「自甘為奴」，人家飛了上萬公里來台灣，到底要怎麼算誰朝拜誰？

對此，包正豪22日清晨在臉書回敬兩人，他解釋兩國官員正式會面，有正式會面的禮節，無論是在政府機關內部，還是另覓飯店會議室，但就是不能夠逾越對等原則；但王定宇和總統府發言人，卻詭辯地把問題化約成「在飯店碰面很正常」，就給扣個帽子，這種手法很下作。

包正豪諷刺，也沒有什麼好驚訝的，這不就一貫「民進黨邏輯」從不講理。他對王定宇沒有期待，畢竟公開造謠唬爛是王的專長，反正都包圍東沙島了，所以隔空回覆他「時空環境不同」就夠了

他也舉出三個例子說明「拜會」，就海基會董事長跟海協會董事長來說是對等會面；以中華民國總統與美國參議員、州長的級別而言，是高位階「接見」低位階；美國國務院司長級官員（指柯拉克）和台灣行政院副院長，應該是拜會。

包正豪直言，以上三個比較，王定宇肯定是搞不清楚差異的，所以就不期待了，但如果那個發言人也搞不清楚，現在當政府官員還真容易，在旅館談事情很正常但是禮儀錯就不對。

他話鋒一轉直言，怎麼自己的評論會引來政府官員的反駁，還辛苦翻照片，該不會戳中什麼了吧？包正豪甚至諷刺，不要放王定宇這種沒有難度的出來咬，有受辱感。

▼包正豪臉書貼文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

▲▼包正豪臉書貼文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

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