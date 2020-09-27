陸官媒聲援歐陽娜娜　胡錫進：台灣像1949年被圍困的北平

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將上大陸央視「十一國慶」晚會節目，合唱「我的祖國」等歌曲，陸委會26日晚聲明稱，若違法將查處。對此，近日頻頻針對兩岸議題放話的大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進，27日發文形容，今天的台灣就像是1949年初被圍困起來的北平，稱對於那些站些統一的台灣年輕人來說，「你們等得起。」

胡錫進表示，兩岸博弈的未來結局十分確定，那就是台灣勢必結束當前的割據狀態，回歸「祖國」，而且相關的「外圍戰」已在進行中。

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

胡錫進重申，從大歷史的角度看，今天的台灣，就是1949年初被圍困起來的北平。他直指，「今天台灣內部上演的一切都只具有臨時意義」，認為台灣的情況肯定要被改變，強調歐陽娜娜、張韶涵這樣的年輕藝人不要害怕「那些勢力（台獨）」。

據了解，大陸《央視》26日在微博公布9月30日「十一國慶」晚會的表演名單，內容提到，歐陽娜娜將與香港、大陸的藝人合唱開場歌曲「我的祖國」，張韶涵也將在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。

對此，陸委會也在26日表示，國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，也不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同；陸委會強調，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

被國民黨稱為「北平淪陷」、在共產黨稱為「北平和平解放」的北平事件，是指1949年初國共內戰尾聲，天津的中華民國國軍被中共解放軍殲滅，北平（今北京市）在圍困下，國軍和解放軍商談和平，前者撤出市區，解放軍入城，導致共產黨正式控制了華北主要城市及大片地區，因此也有陸方武統派學者曾多次提及，要對台灣施以「北平模式」。

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▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）