　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

▲▼ 醫美,抗老,拉提,海芙電波,長效,佳思優,媚必提,雙波,拉提,醫美,保養。（圖／品牌提供）
▲佳思優韓立明醫師與李嘉駿醫師推薦赤馬年的青春長跑選手，海芙電波與媚必提雙波拉提。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

從即時見效到穩定長效，醫美思維的升級轉向
在講求效率與速度的時代，「快」幾乎成為評估一切成果的關鍵指標，醫學美容也不例外，許多人期待一次療程就能立即見效，彷彿青春能用衝刺的方式追回。然而隨著醫美科技與臨床經驗的累積，專業醫師逐漸意識到，真正理想的抗老保養並非追求短暫效果，而是著重在狀態的穩定及續航力。

今年，醫美保養的核心正悄然轉變，從過去強調「一次拉緊」，走向更重視「長期穩定」的規劃，讓肌膚在不同年齡階段，都能兼顧年輕、穩定與自然並存的狀態。

抗老馬拉松哲學，長期穩定的年輕策略
「對抗老化不是跑百米衝刺，而是一場馬拉松。」佳思優醫美診所的整形外科李嘉駿醫師形容現代保養的正確心態，他指出老化是一個分層、漸進的過程，單點、單次的刺激難以長期維持效果，反而需要透過有策略的分層拉提，逐步累積年輕實力。所以在療程規劃上，他特別推薦「海芙電音雙波」的搭配應用，同來自韓國醫美大廠Classys的海芙音波媚必提、海芙電波，因為系出同門，在治療上能完美互補，讓深淺層肌膚都照顧得到。醫師能根據每個人的膚況困擾，靈活調配音波與電波的發數比例，根據每位患者『量身打造』年輕策略，打造穩定地長效保養效果。
 

▲▼ 醫美,抗老,拉提,海芙電波,長效,佳思優,媚必提,雙波,拉提,醫美,保養。（圖／品牌提供）
▲佳思優李嘉駿醫師針對不同客群，客製不同的電音雙波拉提青春條數，改善多重老化問題。

海芙音波深層支撐，海芙電波表層緊緻，分層作用效果最大化
海芙音波媚必提主要作用於深層組織，透過聚焦式能量精準傳遞至肌膚深層，提供臉部結構所需的支撐，並協助輪廓重塑與線條收緊，藉由微脈衝技術以及20種的治療模式，可依年齡、部位與個人輪廓需求進行客製化調整，有效改善下垂、鬆弛與輪廓模糊，幫助線條更俐落自然；相較之下，海芙電波則著重於中淺層的大面積均勻加熱，以容積3D方式結合熱能刺激，幫助肌膚恢復彈性與膠原蛋白新生，改善細紋與皺紋問題，並搭配特有的連續脈衝技術與不間斷水冷系統，減少其他電波治療的不適感。「海芙電音雙波」的全層保養，能讓每次療程達到效果最大化，狀態全面升級。

節前救急不打亂節奏，醫師解析疲態型老化對策
然而，除了長期的抗老策略，針對年節前的救急保養，佳思優診所的韓立明醫師提出更精準的應用建議，他表示，針對下顎線模糊、法令紋、皮膚暗沉這類型的疲態型老化，可利用海芙音波媚必提「圓周探頭」加強輪廓線條，搭配「DSB保濕透亮精華」，在拉提的同時兼顧膚況穩定；再輔以海芙電波療程，改善因作息不正常造成的肌膚鬆軟，增加皮膚厚實度與緊緻光澤。這樣的組合不僅能在重要時刻前提升整體精神感，也不會破壞長期保養節奏。
 

▲▼ 醫美,抗老,拉提,海芙電波,長效,佳思優,媚必提,雙波,拉提,醫美,保養。（圖／品牌提供）

▲除了追求緊實，韓立明醫師也分享媚必提音波水光模式，收緊肌膚同時補水，建構透亮肌底。

醫美為續航力投資，迎接自然變美的新年
醫美不再只是短暫的外表修飾，而是一項著眼於長期穩定的續航力投資。佳思優醫美診所透過專業醫師團隊，個別客製規劃療程，協助肌膚在安全且自然的節奏中逐步改善，累積長效成果。這樣的保養策略強調自然變美而非瞬間改變，讓每一次療程都成為未來狀態的基礎，為新年開場，也為長期亮麗續航。
 

▲▼ 醫美,抗老,拉提,海芙電波,長效,佳思優,媚必提,雙波,拉提,醫美,保養。（圖／品牌提供）
▲李嘉駿醫師與韓立明醫師提醒愛美人士，選擇電音雙波拉提前，慎選使用原廠正貨的合格診所。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所：https://www.classyshifu.com/duowave.php
佳思優醫美整形診所：https://juclinic.com/zh-TW

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

消費熱門新聞

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

超商連續5天「買1送1」懶人包

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

快訊／萊爾富開出頭獎發票！幸運門市曝光

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

海芙電音雙波主打「長跑型年輕」！

高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

更多熱門

相關新聞

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

隨著醫療美容產業逐步成熟，民眾對「自然、安全、健康」的美顏需求日益提升，醫美風潮也逐漸從侵入式療程轉向溫和調理型服務。天主教若瑟醫院近期推出全新中醫科醫美項目「針灸美容專案」，由具多年中醫美容臨床經驗的醫師李文韶帶領團隊，結合傳統經絡理論與現代肌理概念，提供醫療新選擇。

松嶋菜菜子的優雅保養哲學

松嶋菜菜子的優雅保養哲學

Threads爆！腮紅買一送二太便宜

Threads爆！腮紅買一送二太便宜

上蜜粉總卡粉、結塊？3技巧改善

上蜜粉總卡粉、結塊？3技巧改善

限量「創始香水」每櫃才10瓶！

限量「創始香水」每櫃才10瓶！

關鍵字：

醫美抗老拉提海芙電波長效佳思優媚必提雙波拉提醫美保養

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面