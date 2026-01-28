從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」



佳思優韓立明醫師與李嘉駿醫師推薦赤馬年的青春長跑選手，海芙電波與媚必提雙波拉提。

從即時見效到穩定長效，醫美思維的升級轉向

在講求效率與速度的時代，「快」幾乎成為評估一切成果的關鍵指標，醫學美容也不例外，許多人期待一次療程就能立即見效，彷彿青春能用衝刺的方式追回。然而隨著醫美科技與臨床經驗的累積，專業醫師逐漸意識到，真正理想的抗老保養並非追求短暫效果，而是著重在狀態的穩定及續航力。

今年，醫美保養的核心正悄然轉變，從過去強調「一次拉緊」，走向更重視「長期穩定」的規劃，讓肌膚在不同年齡階段，都能兼顧年輕、穩定與自然並存的狀態。

抗老馬拉松哲學，長期穩定的年輕策略

「對抗老化不是跑百米衝刺，而是一場馬拉松。」佳思優醫美診所的整形外科李嘉駿醫師形容現代保養的正確心態，他指出老化是一個分層、漸進的過程，單點、單次的刺激難以長期維持效果，反而需要透過有策略的分層拉提，逐步累積年輕實力。所以在療程規劃上，他特別推薦「海芙電音雙波」的搭配應用，同來自韓國醫美大廠Classys的海芙音波媚必提、海芙電波，因為系出同門，在治療上能完美互補，讓深淺層肌膚都照顧得到。醫師能根據每個人的膚況困擾，靈活調配音波與電波的發數比例，根據每位患者『量身打造』年輕策略，打造穩定地長效保養效果。





佳思優李嘉駿醫師針對不同客群，客製不同的電音雙波拉提青春條數，改善多重老化問題。

海芙音波深層支撐，海芙電波表層緊緻，分層作用效果最大化

海芙音波媚必提主要作用於深層組織，透過聚焦式能量精準傳遞至肌膚深層，提供臉部結構所需的支撐，並協助輪廓重塑與線條收緊，藉由微脈衝技術以及20種的治療模式，可依年齡、部位與個人輪廓需求進行客製化調整，有效改善下垂、鬆弛與輪廓模糊，幫助線條更俐落自然；相較之下，海芙電波則著重於中淺層的大面積均勻加熱，以容積3D方式結合熱能刺激，幫助肌膚恢復彈性與膠原蛋白新生，改善細紋與皺紋問題，並搭配特有的連續脈衝技術與不間斷水冷系統，減少其他電波治療的不適感。「海芙電音雙波」的全層保養，能讓每次療程達到效果最大化，狀態全面升級。

節前救急不打亂節奏，醫師解析疲態型老化對策

然而，除了長期的抗老策略，針對年節前的救急保養，佳思優診所的韓立明醫師提出更精準的應用建議，他表示，針對下顎線模糊、法令紋、皮膚暗沉這類型的疲態型老化，可利用海芙音波媚必提「圓周探頭」加強輪廓線條，搭配「DSB保濕透亮精華」，在拉提的同時兼顧膚況穩定；再輔以海芙電波療程，改善因作息不正常造成的肌膚鬆軟，增加皮膚厚實度與緊緻光澤。這樣的組合不僅能在重要時刻前提升整體精神感，也不會破壞長期保養節奏。







除了追求緊實，韓立明醫師也分享媚必提音波水光模式，收緊肌膚同時補水，建構透亮肌底。

醫美為續航力投資，迎接自然變美的新年

醫美不再只是短暫的外表修飾，而是一項著眼於長期穩定的續航力投資。佳思優醫美診所透過專業醫師團隊，個別客製規劃療程，協助肌膚在安全且自然的節奏中逐步改善，累積長效成果。這樣的保養策略強調自然變美而非瞬間改變，讓每一次療程都成為未來狀態的基礎，為新年開場，也為長期亮麗續航。





李嘉駿醫師與韓立明醫師提醒愛美人士，選擇電音雙波拉提前，慎選使用原廠正貨的合格診所。

