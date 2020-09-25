不只拿776萬紓困預算辦炒飯比賽　吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

▲吳怡玎質疑陳吉仲外包媒體宣傳瘦肉精美豬。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男、徐政璿／台北報導

國民黨立委吳怡玎25日在立法院針對「紓困3.0」預算案質詢農委會主委陳吉仲，質疑對方濫編紓困預算，不僅花776萬舉辦炒飯比賽，還花1300萬元外包給三立宣傳萊克多巴胺（瘦肉精）美豬廣告。

吳怡玎指出，網路媒體《放言科技傳媒》日前刊登以「萊豬扣關 台灣國產豬好呷免驚！」為題的文章，然而這卻是一則很像新聞的廣告，也就是置入性行銷。根據《預算法》第62-1條，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關在編列預算辦理政策宣導時，應明確標示其為廣告，且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

▲吳怡玎質疑陳吉仲外包媒體宣傳瘦肉精美豬。（圖／吳怡玎辦公室提供，下同）

吳怡玎表示，「您應該知道新媒體影響有多大」，如果政府部分都這樣置入性行銷，擺明就是大內宣，但其實也辦法避免，希望農委會以後無論在平面、電子媒體下廣告，或找YouTube網紅或臉書粉專做業配，可以明確標示是農委會贊助，「讓大家知道這不是一個置入性行銷，這是一個廣告，這是一個納稅人納稅，政府再出錢買的廣告」。

接著，吳怡玎針對《科學人》雜誌日前在臉書刊登萊克多巴胺美豬的政府廣告批評，這廣告的科目預算來源為「109年度農產品受進口損害救助基金-宣傳廣告費」，但這基金是用來救助農產品受進口損害的，且從《科學人》臉書小編的文字中，看不出是在幫台豬還是萊豬打廣告。

另外，她還發現，在整個預算的決標金額上，《放言科技傳媒》的案子名稱是「109年度整體農業政策整合行銷案（B）」，是一個825萬的標案，由三立得標；而《科學人》的案子，是「109年度防檢疫政策整合行銷案」，整個案子是7000萬，三立得標指示部分，是1300萬，「主委，我好奇，825萬就用在這三個廣告，或1300萬用在《科學人》的廣告上，對不對？」

對此，陳吉仲回應，「當然不可能這麼大的數字」，而且所謂農損基金裡面，那就是如同吳怡玎所講的109年的防檢疫，是運用在防疫、檢疫跟農產品安全。

然而吳怡玎打斷陳吉仲。她再強調，她好奇的是政府把這些案子包給三立，可是三立很明顯又外包給《科學人》跟、《放言科技傳媒》以及其他媒體，「你知道還包給了誰？」她懷疑，農委會包給一般媒體，那有沒有包給網軍？怎麼預防或是說服人民沒有包給網軍？

陳吉仲表示，回去可以提供相關資料，但他知道在《科學人》部分，是透過三立跟《科學人》合作；凡只要在任何網路上要澄清，而且是針對不實消息，會如同剛剛吳怡玎的建議，放入官方相關的資訊。

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