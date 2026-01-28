　
大陸 大陸焦點 特派現場

上車舞注意！　陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲大陸官方對網路「團播」明確畫出治理紅線。（圖／翻攝自抖音、小紅書，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸抖音平台日前有帳號推出「上車舞」系列，由數名身材火辣的女子以魔性般的聲音和舞姿，透過與觀眾的互動博眼球吸粉盈利，興起一股模仿熱潮。然而，大陸國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）正式批准公佈《網絡（網路）表演經紀機構運營服務要求》，明確對時下火熱的「團播」內容畫出紅線。

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

根據規定內容顯示，其明確提出團播需堅持正向引導，不應通過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。

此外，在才藝展示上，單次舞蹈需保持兩個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘，「在服（裝）化（妝）道上，需大方得體，不得濃妝艷抹、過度磨皮美顏。」

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

該標準同時強調，團體直播運營主體內容審核人員應具備相應的政治、文化藝術素養和專業知識、內容辨別與風險識別能力，且經過事前培訓且考核合格後方可上崗工作。

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

同時，團體直播運營主體應定期對網路主播的行為規範進行內部考核，建立內部獎懲、處置機制，對於出現違規行為的網路主播，應立即制止，並視情節嚴重程度採取警示、暫停播出、解除合作等處理措施。

據了解，「團播」的定義為4到8人一組，從舞蹈到才藝展現都有，內容風格迥異，同時也有控場主持人負責與觀眾互動，不過，由於內容涵蓋面甚廣，在「野蠻生長」的情況下，擦邊、涉黃等情況屢見不鮮，終被大陸官方盯上。

