國防委員會召委王定宇羅致政僵持不下　柯建銘協調至最後一刻

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院23日進行委員會召委選舉，外交及國防委員會召委最終由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲取得召委席次。據了解，王定宇與民進黨立委羅致政先前皆有意爭取召委，雙方甚至一度僵持且互不相讓，最終在民進黨團總召柯建銘等人的協調下，羅致政才在投票前選擇禮讓，並推舉出王定宇代表民進黨團角逐。

立法院常設委員會23日進行召委選舉，民進黨團總共奪下9席，國民黨團則拿下7席，民進黨團在交通委員會2席全拿，在其餘的內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會中，則由民進黨團與國民黨團各拿下1席。

其中，在外交及國防委員會共有13席立委，分別為民進黨團6席、國民黨團5席，以及台灣基進立委陳柏惟與無黨籍立委林昶佐。根據開票結果，由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲擔任外交及國防委員會召委。

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



據了解，民進黨團在外交及國防委員會的召委人選一度難產，黨內包括王定宇及羅致政皆有意爭取，羅致政先前已在黨內取得立委蔡適應、何志偉的支持，王定宇則獲得立委趙天麟的力挺。

根據民進黨團慣例，委員會召委應由獲得黨內支持較多者代表角逐，不過羅致政僅管在黨內取得較多推薦書，王定宇認為自己仍能得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐的支持，雙方在互不相讓的狀況下堅持參選，最終在柯建銘等黨團幹部的協調下，羅致政才在投票前一刻選擇禮讓。

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，因召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此也是各黨團在每個會期的角逐重點。

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



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