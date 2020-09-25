朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識





▲朱立倫在台中與顏清標推薦在地小吃「台灣健康豬全餐」。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟昨在臉書酸藍杯葛，稱「中國巨嬰黨自己不想上課，就把教室鎖起來」，對此，前新北市長朱立倫表示自己最近回到校園教書，這一位專門當別人側翼的朋友，希望他能多進教室、多有知識、多多學習。

行政院長蘇貞昌22日赴立法院院會進行施政報告，國民黨團發出甲級動員，決定攻佔議場並佔領質詢台。對此，陳柏惟在臉書上批評，上次考監質詢與拜訪就被中國巨嬰黨「媽媽十元」廢掉，「跟你講台灣的國際關係要小心前進，你下面的巨嬰們又拍自慰影片去海峽論壇與螂同行」。

陳柏惟指出，現在連輪到別的政黨質詢，中國巨嬰又跑到官員備詢台要「爸爸惜惜」癱瘓國會，「中國巨嬰黨不上班可以滾遠一點，不要把別人的質詢權變不見好嗎？」他批評，「你們也差不多就好，台灣民眾選你們出來罷課翹班上政論刷存在感逆」。

針對陳柏惟的言論，朱立倫上午前往台中時推薦在地產品前受訪表示，他最近在台大、東吳都有開課，像這一位專門當別人側翼的朋友，希望他能多進教室、多增加知識、多多學習，相信他未來能夠少當側翼。





▲朱立倫在台中與顏清標董事長、胡志強市長、顏寬恒委員、顏莉敏副議長，推薦在地小吃「台灣健康豬全餐」。（圖／朱立倫辦公室提供）