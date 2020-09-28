農委會776萬紓困預算辦炒飯比賽　陳吉仲：我覺得還不夠

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委吳怡玎在上週質詢時爆料，農委會以紓困預算776萬辦炒飯大賽，引起外界熱議。國民黨立委孔文吉28日於立法院財委會再度質詢此事，農委會主委陳吉仲回應，就行銷而言，「我覺得700多萬還不夠！」

根據吳怡玎提供的資料發現，紓困3.0預算中有農委會編列的776萬元經費，要用於舉辦「全國炒飯大賽」。她質疑，炒飯比賽原編列在例行的「年度預算」項下，如今卻改編到「紓困特別預算」中，根本是濫竽充數。

立法院財政委員會28日聯席審查「紓困振興特別預算第2次追加預算案」。國民黨要求陳吉仲到場備詢，否則無法進行會議，陳吉仲在上午缺席後，於14時30分趕回立法院出席委員會。

面對孔文吉質疑，辦理「全國炒飯大賽」對紓困有何幫助？這筆預算是編在農委會年度預算，還是「紓困3.0」特別預算？陳吉仲回應，該筆預算就只有在特別預算執行，都有公開招標，沒有重複編列經費。



「700多萬我覺得還不夠！」陳吉仲表示，農業部門最重要的就是宣傳跟行銷，農委會不只辦米的行銷，還有魚產品、水果，有舉辦過的都有價格穩定合理的水準。



針對近期香蕉盛產，有許多網路影片流傳香蕉被丟在地上，陳吉仲表示，某些特定團體不斷製造香蕉產銷失調的亂象，試圖影響香蕉的價格，經過相關單位合作後，價格已經回到每公斤9塊到12塊。

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