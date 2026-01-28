美在台設彈藥測試場　國台辦：毀害台變「地雷島」最終百姓受害

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長谷立言近期證實，美軍工大廠在台設立彈藥測試場，並且表態美方對台國防支出等言論。大陸國台辦發言人張晗今（28）日指出，民進黨當局為謀求「獨」之私利，不惜將台灣推向險境，其配合外部勢力將台灣變為「地雷島」與「彈藥庫」的行徑，本質上是在害台、毀台，最終受害的將是廣大台灣同胞。

記者提問，「 日前，『美國在台協會』（AIT）台北辦事處處長谷立言稱，美國軍工大廠諾斯洛普·格魯曼已在台灣設立了一座『中口徑彈藥測試場』，旨在推動台灣自造研發項目的進展。對此有何評論？

張晗首先指出， 該美國軍火公司的相關人員早在2024年就因參與對台軍售被大陸有關部門制裁。

張晗進一步痛批，民進黨當局為謀「獨」私利，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅甘當美方的「提款機」，還允許美國軍火商把「生產鏈」搬上台灣，配合外部勢力不斷將台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」。「其所作所為是在害台、毀台，終將給台灣民眾帶來深重災難。」

另外，谷立言日前稱「自由不是免費的」，並指美國只能在盟友自助的前提下提供幫助，稱台灣正在進行更明智的防務支出？

張晗回答，美方的言論再次印證了其所謂「挺台」背後的利益交換本質。民進黨當局揮霍台灣同胞的血汗錢向美購買武器，換取外部勢力的虛假承諾，這種所謂「明智的支出」實際上是飲鴆止渴。

張晗強調，「我們要正告民進黨當局，倚外謀獨、以武謀獨絕無出路，任何將台灣與外部軍工利益綁定的企圖，都無法改變兩岸統一的歷史大勢。」

據了解，美國在台協會（AIT）處長谷立言於出席國防院座談會時透露，美國軍工龍頭諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已於台灣境內完成「中口徑彈藥測試場」的建置。此項合作旨在透過技術轉移，協助台灣推動自主研發項目，目前的發展重點聚焦於在台生產30公厘機砲彈藥。

儘管在地生產合作已展開，但在軍購進程上，軍方先前已與AIT簽署正式合約。台灣將以軍購模式向美方採購總價值達94.7億台幣的「30公厘機砲彈藥」，由於採購數量規模龐大，目前規劃採取分批交貨，預計於2029年年底前完成全數交付作業。