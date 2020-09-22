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社會 社會焦點 保障人權

養護所大火...門竟拉下上鎖！3老人身軀燒到焦黑　完全無人看護

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記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

台北市內湖區康寧路一處私人養護所，22日下午發生一起嚴重火警！裡面的3名老人全身遭到嚴重燒傷，當場失去生命跡象，目前已被送到醫院搶救。但詭異的是，該養護所發生火災時，鐵門是完全拉上的狀態，而警消獲報抵達現場時，只能緊急將鐵門破壞，才得以進去救人。

▲▼台北內湖區某安養中心火警，警消到場速破壞鐵捲門入內搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北內湖區某養護所火警，警消到場速破壞鐵捲門入內搶救。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

這起事故發生在22日下午，據了解事發地點是一棟四樓建築物，起火點則在一樓，而一樓、地下室則是一間私人養護所，但火災發生當下，鐵門卻是完全拉下，而路過民眾發現屋內飄出濃煙趕忙報警。對此，警消抵達現場後，緊急將鐵門破壞，從火海中救出3名臥床、行動不便的老人。

▲▼台北內湖區某安養中心火警，警消到場速破壞鐵捲門入內搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

詭異的是，現場並沒有看見負責人，3名老人疑似就獨自躺在一樓的床鋪，且由於身體不良於行、鐵門被拉下，導致火災發生時，幾人無法逃生，就這樣被關在烈焰之中，遭受火勢焚燒。雖經警消緊急搶救，但3名老人仍是被燒得全身焦黑、當場失去生命跡象，目前仍在搶救當中。

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