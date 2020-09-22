公車司機認「3天前吸毒」！三重客運急亮「良民證」：公司不知情

記者張君豪／台北報導

北市內湖區21日晚間發生一起嚴重車禍！一輛公車暴衝到內湖路一段人行道，釀成1死1傷慘劇。警方事後調查，發現肇事得許姓駕駛疑似打瞌睡釀禍，但他事後坦承3天前有吸時安非他命。對此，三重客運公司也出面回應。

▲開公車衝上人行道，釀1死1傷，肇事駕駛坦承，3天前曾吸毒。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，47歲的許姓駕駛駕駛三重客運藍26線公車，行經案發路段時疑似睡著，不慎誤踩油門撞上人行道，撞毀機車24輛，造成50多歲許姓行人死亡、西湖所鄭姓警員受傷送醫、傷勢有待後續觀察，未來將朝業務過失致死罪方向偵辦。

▲▼許姓公車司機的良民證、體檢單，三重客運聲明稿。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，檢方另外查出，許姓駕駛有毒品前科，而他事後也坦承，自己3天前曾吸食安非他命，但在事發前並沒有吸食，而目前檢方已採集尿意送驗，事後也諭令5萬元交保。

對此，三重客運公司出面回應，對於許姓駕駛有毒品前科一事並不知情，且其2018年7月間應徵、到職時還有繳交良民證及體檢報告，但並未有異狀，而到職後，2019年10月間、2020年3月及5月都有接受公司安排的體檢，也都沒有驗出有毒品反應，未來也將主動提交其各項檢驗報告供警方調查。

經調查發現，許姓駕駛遭查獲持有毒品的同時才向三重客運應徵，並提交良民證，且判決結果確定時是在2019年，其繳交良民證是處於空窗期，三重客運公司才因此沒有發現他的前科。目前全案正積極調查中，詳細案情也有待釐清。

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