「搭藍26到市府」嚇壞！提前4站下車　內科人經驗談：不敢再搭了

▲公車失控撞入銀行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市內湖區昨晚發生嚴重車禍，一台藍26路線公車失控衝撞人行道，不僅撞毀24輛機車，還造成1死1傷悲劇。就有內科上班族發文分享，搭乘藍26的恐怖經驗，當時他寧願提前4站下車，也不敢再繼續搭了。

車禍事件爆發後，引發廣大關注，一名網友今在PTT直呼，「藍26路線，我搭的次數不多，但印象很深！忘記是幾個月前的事情了，那是我到目前為止，最後一次搭藍26公車。」

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在內科工作的他，晚上11點才下班，通常都搭藍7回家，不過偶爾也會搭藍26到市政府，「晚上的內科人去樓空而且極度蕭瑟，公車都開很快，時速超過40很普遍，曾經搭過藍26從港漧那邊上車，不到20分鐘就到市政府，但是那天我真的嚇到了，那輛公車真的是飆車，時速開到快50公里，時不時就緊急剎車。」

後來，他實在忍無可忍，提前4站在南京公寓那邊就按鈴下車，再轉277路線，「那是我至今唯一一次被公車嚇到提前下車的。今天看到這種事情，我真的只能說...不意外。」

▲事故造成1死1傷。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，鄉民紛紛回應，「內科人+1，俺都開車上班，我要繞路載女友跟2個同事沒辦法，不然內科還是騎車最快」、「內科下班車多，公車卻愛狂加速+急煞，超危險」、「之前去內科上班都搭藍20，不會飆車啊，都塞車居多怎麼飆」、「飆車...趕下班啊」。

不過也有人吐槽，「睡著出車禍的事跟你講飆車的事關聯性在哪？又不是一路睡一路飆車，你的不意外才讓人感到意外吧！」

另外，拉回這起事故，原本警方問訊後，初步研判47歲許姓駕駛疑似睡著釀禍，但最新消息傳出，他3年前曾因吸毒被逮，也坦承有吸食安非他命。對此，三重客運回應，過去2年對他進行4次抽檢，都是陰性反應，不知道有吸毒前科。