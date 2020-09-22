可憐綠蠵龜「無法下潛」恐曬昏頭　海巡救援隨船護送醫治

▲海巡署第5岸巡隊人員將受困海龜以濕布保濕後送治療。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球漁福漁港22日早上有一隻海龜疑似受困，海巡人員獲報趕往了解，發現係為保育類綠蠵龜，外體雖無明顯外傷，卻始終漂浮於海面上無法潛入海中，恐長時間在海面上曝曬受傷，立即以濕布覆蓋綠蠵龜後，經東琉線交通船業者協助，火速將其後送東港，交由屏東海洋生物博物館人員帶回治療。

▲▼濕布包紮後送治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所今天早上10時50分接獲民眾報案，於小琉球漁福漁港內有一海龜疑似受困；第五岸巡隊杉福安檢所接獲民眾報案後，立即派遣勤務人員馳赴現場救援，在小琉球漁福漁港左側港內，果發現這隻受困淺灘處海龜。

立即以拍照辨識方式，透過屏東縣政府「海龜救傷平台群組」協助辨識海龜種類，經初步外觀判斷受困海龜為綠蠵龜，其背甲長68公分、寬55公分，無明顯外傷，經屏東縣國立海洋生物博物館保育員指導判斷，該綠蠵龜因無法正常潛入海中，恐長時間在海面上曝曬，需先將其帶往陰涼處並以濕布保濕立即後送治療。

考量救援時間緊迫，海巡人員協力將綠蠵龜搬運上岸，另以濕布確保其體表濕潤後，立即協調東琉線交通船業者協助醫療後送，當時下島人潮眾多，業者仍義不容辭全力支援後送任務，在隨行海巡人員悉心照料及交通船業者全力支援護送下，該綠蠵龜順利送抵東港碼頭，交由屏東海洋生物博物館醫療人員接力送往海生館治療。

小琉球地區是綠蠵龜的故鄉，近年因生態保育意識的抬頭，時常可見到綠蠵龜出沒蹤跡，第五岸巡隊呼籲，至小琉球地區遊玩應保護美好生態環境，如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物受困或環境污染等情事，可撥「118」海巡服務專線。

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