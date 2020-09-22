內湖養護所火警2死！負責人「小巷落跑」遭攔截　還養黑狗嚇稽查員

▲負責人丁女原本欲從鄰近巷弄落跑，被攔截時手中還抱著嬰孩。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、張君豪、莊智勝／台北報導

台北市內湖區康寧路一處私人養護所22日下午傳出火警，導致內部3名行動不便的長者遭到嚴重燒傷，警消將3人救出時已經全無生命徵象，經送往醫院搶救後，仍釀成2死慘劇，而另名長者雖然恢復心跳，但仍未脫離險境。據了解，該養護所為非法養護機構，負責人丁女（58歲）發現釀成大禍，第一時間還從跑往巷弄準備落跑，當場遭到警方攔截並帶回偵訊。

台北市消防局22日下午接獲通報，位於康寧路一段一處養護所傳出火警，警消到場後發現現場為4層樓建築，起火點位於1樓，而該棟建物1樓及地下室為私人養護所，火警當下鐵門拉下深鎖，警消當即破壞鐵門搶入室內救人。警消指出，當時1樓開放空間有3名長者臥床、行動不便，3人身體皆遭火噬燒傷，救出時已均無生命徵象。

初步調查，3名受傷長者分別為陳男（69歲）、莊男（70歲）、劉男（59歲），救出時3人均已無心跳，經送往忠孝醫院搶救後，僅陳男恢復生命徵象，莊、劉2人宣告不治死亡。

▲警消從火場內救出3名行動不便的長者，均已無生命徵象，送醫後仍有2人宣告不治死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，該棟建物，2至4樓有其他住戶承租，1樓及地下室承租戶為養護所負責人丁女，且該所為私自經營，是非法養護機構，平時丁女為躲避查緝，還特意養了一條黑狗，作為嚇退稽查人員之用，此次火警中該黑狗因被關養在籠中無法逃生，也慘死在火場內，事後動保處也到場將狗屍帶回處理。

而火警發生當下，丁女正在一旁簡餐店，自知經營的養護所未經正式立案，為非法機構，為躲避刑責第一時間還準備從鄰近巷弄落跑，當場被警方攔截逮個正著，並帶回偵訊，目前全案正進一步調查釐清中。

▼丁女在里長（白衣者）陪同下前往警局偵訊，釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）