偷竊被逮！伊朗3男重判「剁斷4根手指」　丟回牢裡繼續關

▲伊朗3名少年因偷竊被重判截斷手指。圖為伊朗南部城市設拉子（Shiraz）一名29歲男子2013年因偷竊遭判處此刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

伊朗3名少年因偷竊落網，被重判「剁掉右手4根手指」。儘管他們有意上訴，最高法院本周仍宣布維持原判決。而3人也在接受酷刑後，回到牢裡繼續服刑。

根據《伊朗國際電視台》，魯斯塔姆（Hadi Rustam）、沙拉夫（Mehdi Sharafian）與沙西萬德（Mehdi Shahivand）去年11月2日在伊朗北部的烏爾米耶（Urmia）法院接受兒少特別法庭審判，此後一直待在在獄中，處刑後至今仍被關在牢裡。

綜合《太陽報》、《鏡報》報導，伊朗人權監察組織（Iran HRM）指出，3名少年都宣稱遭到刑求，因此才被迫認罪。其中，魯斯塔姆服刑期間健康狀況急速惡化，今年稍早甚至割腕，抗議判決。

伊朗的法律體系以伊斯蘭為基礎。根據刑法278條，偷竊初犯將被處以「手指截肢」的懲罰。此外，截肢、鞭刑、甚至扔擲石頭砸死都是合法的懲處形式。當局通常會為酷刑辯護，稱這是阻止盜竊最有效的手段。

▲《伊朗國際電視台》記者表示，斬斷手指的刑罰在國內不常見。圖為在設拉子遭判處此刑的男子。（圖／達志影像／美聯社）

但《伊朗國際電視台》記者兼法律分析師塔瓦洛斯（Narges Tavalossian）表示，截肢刑在國內非常罕見，「要實施這種懲罰，需要符合13條規定才可向法官申請。但法官通常會以只符合12條規定為由，避免做出這種懲處」。

據悉，上述規定包括贓物價值超過一定金額、從安全空間被偷走等等。此外，若失竊物為政府財產，或案件發生在飢荒期間就不符合規定。

人權組織與律師指出，以截肢作為法律懲處手段，違反《公民權利及政治權利國際公約》第7條，該法律禁止人們遭受酷刑或「殘忍、不人道、汙辱人格的對待或懲罰」。

國際特赦組織（Amnesty International）也表示，伊朗的酷刑已經違反國際法。中東與北非地區副主任海格吉（Saleh Higazi）在去年的一份聲明中指出，預謀「使個人殘疾或截肢不是正義，而是對於人類尊嚴的一次可怕攻擊」，應該立刻結束此種作法。

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