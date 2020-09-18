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空軍少將林重宏傳訊女部屬「寶貝蛋、親一個來」降一級改敘

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▲▼107年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮-林重宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲林重宏遭懲戒法院判決降一級改敘。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍通航資聯隊前少將聯隊長林重宏，對女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、親一個來」等不當訊息，又張貼親吻、摸胸的貼圖，以及對女部屬肢體碰觸。監察院調查屬實，以11比0通過彈劾，並送懲戒法院審議。懲戒法院審理後，判決對林重宏降一級改敘。

在監察院公布的彈劾文中指出，林重宏身為高階將級軍官理應躬先表率，維護國軍軍譽、尊嚴與形象，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻於任職通航資聯隊聯隊部少將三級聯隊長期間，持續多次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮之不當稱謂及簡訊，對其張貼親吻、摸胸之貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密。

此外，林重宏還對女性部屬攙扶腰部、觸碰腳踝等不當肢體碰觸。監察院認為，林重宏以具有性意味或性別歧視之言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，但林男所為確實已對女性部屬造成心理壓力、使女性部屬感到錯愕等狀況，實與性騷擾相當；其林男身為單位高階主管，卻對女性部屬頻密傳訊、不當碰觸，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象。監察院最後以11比0通過彈劾，並送懲戒法院審議。

監察院去年10月提出彈劾時，林重宏時任少將聯隊長，案件爆發後他隨即轉調司令部委員，根據國軍規定，若他1年內未接派新職，將被強制退伍。

至於彈劾案經懲戒法院審理後，認為林男的行為確已損害國軍形象，情節重大，依照《公務員懲戒法》第2條「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」規定，將他判決降一級改敘。可上訴。

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