橡皮筋綑綁生殖器洩憤！婦常被男友譏「又矮又醜」憤而殺他

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣高樹鄉南華大橋堤防去年發生情殺案件，66歲婦人江錦雀與大10歲的有婦之夫黃姓男子，發生銀髮畸戀。但江婦不滿黃男經常譏笑「又矮又醜又黑」，談判分手時憤而以尼龍繩勒斃黃男，再以橡皮筋綑綁黃男生殖器洩憤。一二審均將江婦判刑13年，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，在屏東著名豬腳店工作的江婦，與黃男交往3年多後，因常遭嫌棄年老色衰，黃男又提議分手，她在去年7月3日11時到黃男田中幫忙時，先在魚湯內放安眠藥，打算迷昏黃男，但安眠藥沒有發揮作用，黃男事後仍清醒，江婦無從下手。當日下午5時，江婦準備尼龍繩放在黃男的車內，並駕駛黃男的車輛，約黃男到汽車旅館，打算剪斷黃男生殖器，讓他流血過多死亡。

江婦到汽車旅館後，先向不知情的服務人員要了橡皮筋，藉機欲綁住他的生殖器，黃男查覺有異而未得逞。晚間10點多，黃男駕車載江婦離開汽車旅館，途中2人發生爭吵，翌日（4）日凌晨1點多，黃男將車停放在鹽埔鄉南華大橋堤岸旁談判，江婦一氣之下，利用預藏的尼龍繩勒住黃男脖子，黃男雖極力掙扎，最後氣力放盡而死，江婦殺害黃男後，原本打算剪斷黃男生殖器，但臨時找不到剪刀，最後拿橡皮筋綑綁黃男生殖器，而後將屍體拉出車外棄置，並將車輛開走。

▲江婦當時開走黃男車輛，結果還自撞路邊機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

黃男屍體在清晨5點多被晨運的民眾發現報警；另外警方也獲報附近發生一起小客車自撞路旁機車、駕駛棄車逃逸的車禍。警方到車禍現場時，發現車輛是死者黃男的車子，正要清查他的女友江婦時，江婦返回車禍現場、打算將車開走，被警方逮捕。江婦最後坦承犯案，檢方聲押獲准後，依照家暴殺人罪嫌提起公訴。

一審屏東地院審理後，認為江婦犯後即坦承犯行，並且多次表示表現深度懊惱，潸然淚下，希望向被害人家屬道歉，但均被拒絕，可見她並非毫無悔意；再加上她深受死者長期刺激，又已經65歲的年齡，一審因此將她判刑13年。檢方向二審高雄高分院提出上訴，但二審法院認為檢方逾期上訴，因此駁回。檢方再上訴第三審，最高法院還是認定檢方逾期上訴，因此駁回，全案定讞。

▼本案因檢方逾期上訴，最後判刑13年定讞。（圖／記者陳崑福攝）