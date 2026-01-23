　
    • 　
>
東京、大阪輸了！他狂推「日本1城市」便宜又方便：賞櫻直接包場

▲日本仙台。（圖／翻攝自維基百科）

▲日本仙台。（圖／翻攝自維基百科）

記者施怡妏／綜合報導

近年不少台灣旅客赴日多半直奔東京、大阪或京都，不過有內行網友分享另一個選擇，日本東北最大城市「仙台」其實更貼近旅人需求，仙台交通設計相當友善，從機場下飛機後，只需穿越一個月台，步行約3分鐘就能轉乘鐵路，動線清楚、不易迷路，搭車進市區約半小時即可抵達。

進市區只要半小時　他愛上仙台：好逛又方便

原PO在Threads發文，仙台機場前往機場捷運的步行距離僅約3分鐘，且月台只有一個，動線相當單純，「絕對不會走錯」。搭乘機場捷運進入市區，車程約半小時即可抵達仙台車站。

原PO也提到，仙台車站本身就像大型複合商場，車站外以天橋連通十多棟百貨公司，不論天氣如何，都能在室內悠閒逛街，「我在仙台這幾天一次都沒有迷路過，也完全沒有搭到仙台的地鐵，因為仙台車站就逛3天都逛不完了，好吃好玩的也都在車站，超愛仙台，以後還要來。」

貼文曝光，許多網友大讚，「推薦大家櫻花季的時候去仙台唷，沒什麽台灣人會選擇去仙台，賞櫻直接包場，重點四月仙台機票住宿超便宜沒人搭」、「仙台還有日本花式溜冰員羽生結弦，和動漫排球少年可以追」、「仙台到處都有毛豆奶昔，物價又比東京便宜」、「仙台的牛舌必吃啊」。

還有網友推薦福岡，「你把福岡往博多車站放哪？他們都是超速移動到市區，福岡跟仙台都是很棒的地方」、「福岡也很方便，機場就在市區旁而已」。

01/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

東京、大阪輸了！他狂推「日本1城市」便宜又方便：賞櫻直接包場

仙台旅遊機場捷運櫻花季牛舌美食福岡推薦

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

