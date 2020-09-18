為了700元獎金！11歲小弟闖決賽「狂灌5瓶私釀啤酒」下秒倒地斷氣

▲馬拉威一名11歲小男孩狂灌5瓶私釀啤酒後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

馬拉威的小鎮姆津巴（Mzimba）發生一起悲劇事件。一名11歲小弟參加「14歲以下飲酒大賽」，想要拿到2萬克瓦查（大約新台幣777元）的獎金，好不容易闖入決賽，卻在連續灌下5瓶私釀啤酒以後，突然倒地身亡。

綜合《鏡報》、《每日星報》報導，小弟猛灌的是傳統蒸餾啤酒Kachashu，這款啤酒甚至被當地居民當作洗手液來使用。圍觀者奇瓦（Emmanuel Chirwa）懷疑這是一起謀殺，因為小男孩是衛冕冠軍，「不只是業餘酒鬼」。他說，飲酒大賽的唯一規則就是開始前必須吃一點東西，「他們在比賽前都有吃東西，發生了一些差錯」。

據悉，飲酒大賽分成3個組別，分別是14歲以下、21歲以下與成年人，只要繳交1000克瓦查（大約新台幣39元）就可參加。但是，目前尚不清楚馬國政府是否將採取行動，干預未成年人飲酒問題。

當地兒童保護官員納卡達（Shanks Nkhata）表示，他正在持續追蹤此案，呼籲地方政府禁止非法私釀啤酒。他也提到另外一起案例，「由於學校因新冠肺炎疫情停課，一名小學7年級的孩子卻變成酒鬼」。

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