華郵記者黯然離開北京！美中角力釀「新聞真空」　駐中外媒成棋子

▲華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾本週離開中國。（圖／翻攝Twitter@annafifield）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

華盛頓郵報（The Washington Post）北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）本週離開中國，讓華郵40年來首度沒有中國特派記者。隨著美中關係緊張，媒體成為兩大強權對抗工具，也讓閱聽人失去獲取第一手訊息的機會。

弗菲爾15日在推特放上華盛頓郵報北京辦事處的照片，「我最後一次關上這扇大門」，她一連發出3則推文，感傷溢於言表。弗菲爾因為新工作，已於15日返回母國紐西蘭。數個月來，中國官方一直拒絕給予弗菲爾繼任者簽證。

由於另一位特派記者施家曦（Gerry Shih）已於3月遭到驅逐，繼任記者竇伊文（Eva Dou）又遲遲未能獲得簽證，弗菲爾離開北京後，華郵北京辦事處將僅剩2名中國籍研究員。

除了華盛頓郵報，紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（The Wall Street Jounal）與彭博（Bloomberg News）也都面臨記者簽證取得困難的問題。

《澳洲廣播公司》（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）與澳洲金融評論報（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）在遭到中國國安人員問話之後，逃到澳洲駐中使館尋求庇護數天，並於7日漏夜撤返澳洲。他們是澳媒派駐在中國的最後兩名記者。

▲華郵指出，新聞真空的主因顯然是中國與西方國家產生紛爭的結果。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



華郵指出，新聞真空的主因顯然是中國與西方國家，特別是美國，在包括貿易、中國鎮壓香港運動以及侵犯新疆維吾爾族人權問題產生紛爭的結果，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行更加劇緊張局勢。

數十年來，中國一直對外國記者密切監視，但今年春天以來，外媒面臨1970年代後最嚴峻的時刻，中共政府開始禁止美國記者返回中國境內。

北京於2月驅逐華爾街日報3名記者，這是在毛澤東時代後，中國首度驅逐一家國際新聞機構的多名記者。3月，中國又指定華郵、紐時、華爾街日報、時代雜誌（Time）與美國之音（Voice of America）為外國代表機構，必須向中國政府報告在中國的人員、財務與運作狀況。華郵、紐時與華爾街日報記者今年的簽證到期後也將被要求離開中國。

這項宣告是對美國國務院2月將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展列為「外國代表機構」的報復。

▲美中關係緊張，兩國的新聞媒體也成為角力戰場。（圖／路透）



華郵、紐時與華爾街日報於3月發表公開信，呼籲中國政府收回強迫美國僱員離境的決定。

由於中國對香港治理的不確定性日益增加，紐時7月宣布將把香港數位新聞中心遷至首爾，資深記者儲百亮（Chris Buckley）也因為延簽遭拒，於5月離開北京。

紐約時報國際新聞主編斯萊克曼（Michael Slackman）向華郵表示，「很希望能夠將全部記者帶回去」，目前紐時仍有2名特派在北京，在這樣的困境中，紐時仍在尋找全面報導中國的最好方法。

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