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按摩師偷揉胸遭女客喝斥「胸部不用按吧！」才縮手　判刑3月

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▲桃園市洪姓女子在八德區開設泰式按摩館，卻容留泰籍女子非法色情按摩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝姓按摩師偷揉女客胸部，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區某養生會館的謝姓按摩師，2017年間幫一名女客按摩時，藉機搓揉胸部，女客驚覺有異，雙手抱胸怒斥「胸部不用按吧！」，謝男才趕緊縮手說：「胸部本來就不用按，胸部又沒有穴道。」一審將他判刑3月，得易科罰金9萬元。案經上訴，高等法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，案發於年11月23日晚間8時許，女子到新北市新莊區一家養生館按摩，女子正躺後，謝男就將女子一隻腳放在他的肩膀上，開始按小腿與大腿，突然就按到女子大腿內側靠近私處的恥骨，女子吃痛，隨即將腳縮回；但謝男又將女子的腿抓回，放在肩膀上繼續按。女子告知很痛不想按了，但謝男說用力按才有效果，女子才繼續接受按摩。

謝男按完腿部後，就走到女子頭頂位置，突然一手將女子衣領拉開，另一手伸進衣服內至胸膛撥個幾下，接著又將手伸進內衣裡面快速撥動女子胸部、乳暈。女子馬上雙手環抱擋住胸部並怒斥：「胸部不用按吧！」，謝男就把手抽出來並說：「胸部本來就不用按，胸部又沒有穴道。」結束按摩後，女子向家人反映遭到按摩師搓揉胸部，並報警處理。檢方對謝男依照《性騷擾防治法》提起公訴。

法院審理時，謝男否認性騷擾，辯稱「沒有按恥骨，我也沒有將手伸進女子衣服內觸摸胸部，我都是隔著衣服按摩，且只有按鎖骨及到第1節肋骨。」法院調閱店內監視器畫面，以及相關證人的供詞，另外還對謝男測謊，發現謝男在「你有在她內衣裡摸她乳房嗎？」、「本案，你有在她內衣裡摸她乳房嗎？」等2個問題之回答均為「沒有」時，結果呈不實反應。

因此法院認定謝男說謊，確實對女子性騷擾，考量他犯後始終否認犯行，且表明無和解意願，迄今未與被害人達成和解或賠償任何損害之犯後態度，一審法院將他判刑3月，得易科罰金9萬元。案經上訴，高等法院二審仍認定他有罪，駁回上訴定讞。

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