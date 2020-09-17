中國發表《新疆的勞動就業保障》白皮書　批反華勢力雙標

▲新疆阿克蘇棉農採收棉花。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

因應新疆的人權、勞動就業問題屢遭國際非議，中國國務院17日發表《新疆的勞動就業保障》白皮書，介紹新疆的勞動就業情況，強調中方充分尊重勞動者的意願、權利，積極執行國際人權標準。

白皮書在結束語中，引述中共總書記習近平「就業是最大的民生」一話，表示一段時間以來，國際上一些勢力出於意識形態偏見和反華需要，無視新疆為保障人權所做的巨大努力，搞人權雙重標準。

報告指稱，「他們罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆『強迫勞動』問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作」，妄圖剝奪新疆各族群眾的勞動權，使其永遠生活在自我隔絕、封閉落後的貧困狀態，這是對新疆各族人民追求美好幸福生活的反動。

▲中國國家主席習近平日前透過視訊出席中德歐領導人會晤，會上德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩對香港、新疆議題表達關切。（圖／新華社）

《新疆的勞動就業保障》白皮書共分為前言、六大章節以及結束語，章節名稱包括一、新疆勞動就業的基本狀況；二、大力實施積極的就業政策、三、充分尊重勞動者的就業意願；四、依法保障勞動者的基本權利、五、勞動就業創造美好生活；六、積極踐行國際勞工和人權標準。

白皮書指出，新疆長期發展相對滯後，中共十八大以來，大力實施就業惠民工程，持續加大就業培訓力度，各族群眾收入水平不斷提升、生活質量越來越高，獲得感、幸福感、安全感顯著增強。

報告列出數據，2014年至2019年，新疆的勞動就業總人數從1135.24萬人增加到1330.12萬人；新疆維吾爾自治區城鎮居民人均可支配收入由2.32萬元增至3.47萬元，年均名義增長8.6%，農村居民人均可支配收入由8724元增至1.31萬元，年均名義增長8.9%。

白皮書稱，新疆充分尊重勞動者的就業意願，提供教育水平，強化公共服務，堅決打擊強迫勞動，保障休息和職業安全，並「切實保障勞動者宗教信仰自由和使用本民族語言文字等權利。」

報告稱，中國是國際勞工組織創始成員國、常任理事國，積極吸收和轉化國際勞工和人權標準，通過立法、政策制定及實施，切實保障勞動者各項權利，嚴格禁止使用童工，反對強迫勞動，反對就業歧視，反對職場性騷擾。

另一方面，由於14日透過視訊舉辦的中德歐領導人會晤上，歐洲理事會主席米歇爾、德國總理梅克爾等在會上表示對香港、新疆以及人權問題的關切，中國外交部發言人汪文斌日前表示，在新疆問題上，中國一直歡迎各界到新疆親自了解，歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已經同意並願作出安排。

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