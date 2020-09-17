台新金捐百萬及物資救助犯保重傷家庭　蔡清祥盼拋磚引玉

▲法務部長蔡清祥（中）、犯保董事長邢泰釗（左）、台新金總經理林維俊（右），共同參加記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了救助犯罪被害造成的重傷害家庭，台新金控捐贈100萬元現金與大批復健物資，給予犯罪被害人保護協會。法務部長蔡清祥與犯罪被害人保護協會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗共同代表接受捐贈。蔡清祥致詞時表示，非常感謝台新金的捐助，讓社會充滿溫馨與愛心，也盼望能起拋磚引玉的功效，帶進更多的社會資源。

本次台新金控捐贈的項目，除了100萬元現金以外，還包含復健褲、透氣褲、紙尿褲、看護墊、濕紙巾、安素以及潤膚乳等照護物資，共計430箱。犯保協會收到相關物資後，也會透過各地分會，在中秋節前將物資送到重傷害被害人家中，表達政府及民間企業對於重傷害被害人的關懷。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

而出席捐贈記者會的台新金控總經理林維俊表示，台新金控因董事長吳東亮長期對於各項社會議題與弱勢族群的重視，自1999年的921大地震後，就積極投入捐款，協助弱勢家庭。台新金秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期執行社會慈善、公益事業。對於這次有機會開啟與犯保協會的合作，台新金感到非常樂意。

至於蔡清祥也感謝台新金的捐贈，他指出，台新的捐贈除了照顧重傷害的被害人以外，連照顧者的需要都考量到了，包含喘息服務中的陪同就醫等等服務，都設想到了；所以他盼望這次能起了拋磚引玉的功效，讓更多大企業也能提供協助。而犯保協會董事長邢泰釗也指出，重傷害被害人的照護及生活重建是一條十分漫長的路，對於被害人家庭的衝擊巨大；所以台新金這次的捐贈，對這些家庭來說將有實質的幫助，犯保協會由衷感謝。

▼犯保董事長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

▼台新金捐贈百萬現金以及相關照護物資。（圖／記者吳銘峯攝）