特斯拉飆破145km/h！他開自動駕駛「放倒座位」爽睡　下場曝光

▲加拿大一名特斯拉車主開啟自動駕駛模式，時速飆破145公里。（圖／翻攝Twitter@RCMPAlberta）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大一名20歲的特斯拉（Tesla）車主開啟自動駕駛模式，讓車輛行駛在高速公路上，但竟把座位放倒，與乘客一起呼呼大睡，完全沒有發現時速飆破90英里（大約時速145公里）。最後，他遇上警方取締，因疲勞駕駛、危險駕駛而遭起訴。

艾伯塔省（Alberta）警方7月9日接獲檢舉，稱一輛特斯拉Model S在高速公路行經波諾卡（Ponoka）路段超速行駛。他們找到這輛車時，發現前座2個座位被完全放倒，駕駛與副駕駛座乘客完全睡翻，渾然不知已經超過時速110公里的限制。

小隊長特恩布爾（Darri Turnbull）說，「沒有人往窗外看看車子開到哪裡了」。此外，他們打開警燈時，特斯拉正好感應到前方車輛駛離車道，因此又繼續加速到時速150公里，「我在警界服務超過23年，主要職務是負責交通執法，但我非常無言，我從來沒有看過這樣的事情，但是以前當然是沒有這種科技」。

加拿大皇家騎警（RCMP）於17日宣布，這名來自英屬哥倫比亞省（British Columbia）的年輕駕駛被起訴超速與危險駕駛，也因疲勞駕駛而遭吊銷駕照24小時，預計12月出庭。

特斯拉的自動輔助駕駛系統Autopilot要求駕駛保持警覺，雙手必須放在方向盤上，隨時準備行動。創辦人馬斯克（Elon Musk）預計今年底達到完全自動駕駛，但他也指出，仍有「許多小問題」需要透過實際測試來解決。

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