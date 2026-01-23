　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

▲▼ 合歡山下冰霰 。（圖／林業署南投分署提供提供）

▲合歡山下冰霰，民眾堆雪熊。（圖／林業署南投分署提供，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區昨（22）日晚間開始下冰霰，到今（23）日清晨地面雪白一片，還有遊客堆雪人，不過公路局中區養護工程分局提醒，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段路面仍結冰未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

▲▼ 合歡山下冰霰 。（圖／林業署南投分署提供提供）

根據合歡山現場畫面顯示，地面已被白色的冰霰完全覆蓋，清晰可見遊客踩踏留下的足跡。儘管天候寒冷、雲霧繚繞，仍擋不住追雪族的熱情。有民眾利用冰霰與殘雪，發揮巧思堆出了一隻「迷你雪熊」，並貼心地披上紅色披風，顯得格外軟萌。

▲▼ 合歡山下冰霰 。（圖／林業署南投分署提供提供）

中區養護工程分局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段昨夜實施預警性封閉路段，將於今日7時解除恢復交通。惟經本局派員檢視路況，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

▲▼ 合歡山下冰霰 。（圖／林業署南投分署提供提供）

另為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路(視現況機動調整)，請用路人依交管人員指揮通行。

▲▼ 合歡山下冰霰 。（圖／林業署南投分署提供提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超哥「超派鐵拳」暴打Toyz　最終結局曝光
認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和長輩溝通
撞死物理奇才！惡男「裝神弄鬼」法官抓狂：你根本沒病
王月「兩度開顱手術」昏迷5天現況曝…女兒代母發聲
藍綠白各黨年終獎金出爐！
快訊／2張千萬發票沒人領！　11張「等嘸郎」大獎清單曝光
快訊／MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、卡仔進前10
快訊／4檔記憶體飆股出關！　相繼翻黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

澳門男超速6次挨罰2萬5「罰單寄圓山飯店」法官判全部免繳

冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

撞死物理奇才！惡男判18年出庭裝神弄鬼　法官怒：你根本沒病

專偷別人機車掛鉤食物　賊吃光便當、肉羹麵代價罰12萬

快訊／檢察官徐名駒揪團赴吳乃仁豪奢宴　職務法庭輕罰2個月月俸

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

澳門男超速6次挨罰2萬5「罰單寄圓山飯店」法官判全部免繳

冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

撞死物理奇才！惡男判18年出庭裝神弄鬼　法官怒：你根本沒病

專偷別人機車掛鉤食物　賊吃光便當、肉羹麵代價罰12萬

快訊／檢察官徐名駒揪團赴吳乃仁豪奢宴　職務法庭輕罰2個月月俸

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

崔佩儀經紀人先讓兒女祝壽　再帶混血萌娃辦生日趴

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

問病情被回「快死了」！刺青名師怒毆馬偕醫

基隆惡火牆壁疑藏電流　小隊長觸電

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

即／聖石金業檢警第2波行動「再拘11人」　高階主管全入列

媽帶9歲兒走斑馬線　慘被轉彎轎車撞擊雙雙送醫

更多熱門

相關新聞

即／合歡山道路結冰　翠峰至大禹嶺1700預警封路

即／合歡山道路結冰　翠峰至大禹嶺1700預警封路

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山武嶺地區今天（19日）出現積雪及部分道路結冰情形，警方依現場天候狀況啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，台14甲線26K鳶峰至32.7K松雪樓之路段限加掛雪鏈通行；公路局也公告，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107k-110k大禹嶺路段，將於傍晚5時實施道路預警性封閉措施。

即／合歡山飄雪積0.5公分　限掛雪鏈通行

即／合歡山飄雪積0.5公分　限掛雪鏈通行

合歡山凌晨飄雪　台14甲線限掛雪鏈

合歡山凌晨飄雪　台14甲線限掛雪鏈

最美步道白了！見晴古道「下霰一幕」超唯美

最美步道白了！見晴古道「下霰一幕」超唯美

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

合歡山道路結冰　昆陽至大禹嶺限掛雪鏈通行

關鍵字：

標籤:合歡山冰霰雪鏈路況封路

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面