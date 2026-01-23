冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

▲合歡山下冰霰，民眾堆雪熊。（圖／林業署南投分署提供，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區昨（22）日晚間開始下冰霰，到今（23）日清晨地面雪白一片，還有遊客堆雪人，不過公路局中區養護工程分局提醒，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段路面仍結冰未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

根據合歡山現場畫面顯示，地面已被白色的冰霰完全覆蓋，清晰可見遊客踩踏留下的足跡。儘管天候寒冷、雲霧繚繞，仍擋不住追雪族的熱情。有民眾利用冰霰與殘雪，發揮巧思堆出了一隻「迷你雪熊」，並貼心地披上紅色披風，顯得格外軟萌。

中區養護工程分局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段昨夜實施預警性封閉路段，將於今日7時解除恢復交通。惟經本局派員檢視路況，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。考量前揭管制路段武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

另為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路(視現況機動調整)，請用路人依交管人員指揮通行。