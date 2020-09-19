打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇

▲美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，享壽87歲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）於18日因轉移性胰腺癌併發症去世，享壽87歲。她在幾乎沒有女性進入法學院的時代，打破了「玻璃天花板」，成為史上第二位女性大法官；面臨分歧社會議題時，持續表達犀利觀點，包括墮胎權、同性婚姻、投票權、移民、醫療保健與平權，成為最高法院近年最資深的自由派人物。

金斯伯格是美國公民自由聯盟（ACLU）董事成員，在許多民權、平等關鍵案例中提出鏗鏘有力的反對書，包括2007年「萊德貝特訴固特異輪胎橡膠公司」（Goodyear Tire＆Rubber Co.）的薪資歧視問題、2015年同性婚姻等等。

金斯伯格最知名的案件應為1996年「美國訴維吉尼亞州案」（United States v. Virginia）。她指出，維吉尼亞軍校堅持只招收男性、禁止女性申請的政策違憲「把女性絕對排除在男性享有的特殊教育機會之外」，確保《美國憲法第十四條修正案》保障平等保護原則適用於各性別。

▲金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）在美國的地位就像是偶像。大批民眾前往華盛頓特區最高法院致敬。（圖／路透）

金斯伯格時常到全國各地演說，總是贏得全場起立鼓掌。她也逐漸發展出類似搖滾巨星的地位，被暱稱是「惡名昭彰的R.B.G.」，也有人推出T-Shirt、馬克杯、流行語等周邊商品。

大法官凱根（Elena Kagan）認為，「金斯伯格成為年輕世代的偶像絕對是有道理的，她對於美國與美國法律的影響非凡，從一名律師到法官，她改變了美國反歧視法律的面貌。她促使這個國家的法律為女性服務，也讓我的職涯成為可能，她值得因這些（貢獻）而獲得讚譽」。

▲金斯伯格五度罹癌，但仍堅持不懈地工作。（圖／路透）

金斯伯格五度罹癌，最近一次復發是今年稍早的肝臟病變，但她表示，化療出現「正向結果」，仍能保持活躍的日常生活。

金斯伯格7月發布聲明，「我時常說，只要我可以全力以赴，就會繼續擔任最高法院法官，而我仍完全有能力做到這一點」。即使與病魔對抗的時刻，她仍喜歡保持忙碌，「我發現，每當我活躍起來時，總是比欺騙自己、為自己感到遺憾時好上許多」。

▲美國最高法院降半旗哀悼。（圖／路透）

金斯伯格逝世的消息，引發美國各界哀悼。首席大法官羅伯茲（John Roberts）表示，「我們的國家失去一名具有歷史性地位的法學家，我們在最高法院失去一名珍貴的同事。我們今天會哀悼，但也有信心，未來世代將會記得我們所認識的金斯伯格，一名孜孜不倦、堅定的正義捍衛者」。

在美國總統大選即將來臨的時刻，金斯伯格的空缺也引發討論。CNN指出，川普可能藉著提名機會，進一步鞏固最高法院的保守派多數優勢。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）於19日晚間說，「總統川普的提名人將在美國參議院接受投票」。

川普在明尼蘇達州結束造勢，準備搭機返回華盛頓時，被記者告知此消息。他說，「她過了精彩的一生。不論你贊同與否，她是一名傳奇的女性。我聽到這個消息很難過」。

另據《美聯社》，拜登聽見此事以後表示，金斯伯格是一名「受人愛戴的人物」。他也指出，11月的勝出者才應提名繼任大法官，「選民應該選擇總統，而總統應該選出參議院參考的法官」。

►Her和她 女孩想要的都在這