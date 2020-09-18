川普命令太模糊！　彭博：美法官有意「暫緩微信禁令」

▲美國總統川普對於微信下達禁令。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普8月6日下令，禁止國內企業與微信母公司騰訊、TikTok母公司字節跳動進行交易，稱這些中國企業對於國家安全構成「重大威脅」。但是，舊金山地方法官比勒（Laurel Beeler）在17日的聽證會上表示，她有意批准臨時禁制令，暫緩總統發布的微信禁令。

綜合《彭博社》、《路透社》報導，一群微信用戶向舊金山地方法院提出動議，尋求實施臨時禁制令，阻止當局禁止個人、商業與團體用戶在美國使用微信。

比勒也表態有意批准，因為總統的命令過於模糊，「我同情它對於被影響者造成的焦慮。這是這些人唯一的溝通交流模式」。但是，她目前尚未做出最後決定。

▲微信用戶指出，川普的禁令將破壞許多人聯繫美中親友最常使用且唯一的溝通管道。（圖／路透）

美國司法部16日表示，即使政府下令禁止微信，用戶也不會面臨民事或刑事懲處，商務部長羅斯（Wilbur Ross）也將於20日公布被禁止的微信交易。

政府律師德雷斯納（Michael Drezner）說，法官不應該因為總統命令的「模糊性」就裁定禁止，因為在商務部說明細節之前，該命令都不會實施。

微信用戶們指出，該App被用於經營企業與非營利組織、實踐宗教生活、傳播新聞，緊密融入中國人與華裔美國人的生活。因此，川普的禁令不僅破壞許多人聯繫美中親友最常使用且唯一的溝通管道，對於一些使用者而言甚至像是「失去一條腿」。微信用戶的律師比恩（Michael Bien）也指出，川普的命令尚未實施就已經造成危害。

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