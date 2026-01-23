　
台鐵宣布購票4大新制　3/3起個人訂票放寬最多9張

▲▼台鐵4大購票新制。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵4大購票新制。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票4大新制，除了可線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張，開放訂票首日為2月3日。

台鐵公司今(23日)宣布，自乘車日3月3日起的車票，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客依身分證字號、護照號碼或統一證號計算，每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇，開放訂票首日為2月3日。

台鐵說明，個人訂票上限調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車以及兩鐵列車。措施調整後，可以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票，另以去回程方式訂票，單次最多可預訂18張車票，包括去程及回程各9張，旅客完成訂票後，可至台鐵售票窗口、自動售票機、超商等通路，均可依調整後之張數上限取票。

此外，台鐵另有3項購票新措施也已上路，包括自由座車票，可透過手機一機搞定訂、付、取；台鐵官網、台鐵e訂通APP開放線上換票；行動電子車票可一機多票，一支手機最多可取6張車票。

雖個人訂票上限已開放9張，不過台鐵提醒，若透過「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票，取票張數上限仍維持6張，另「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，來回預訂8張。

台鐵表示，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日(含)以後，欲辦理換票並變更為3月3日前之乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，需至售票窗口辦理。

01/21 全台詐欺最新數據

