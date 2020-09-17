歷史時刻！美次卿柯拉克專機17：20抵台　41年來最高層級官員

記者陶本和／台北報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）17日搭乘專機灣流500，於下午17時20分左右抵達台北松山機場，正式開啟自1979年以後，41年來最高層級官員的訪問。

▲美國務院次卿克拉克專機抵台。（圖／記者李毓康攝）



此次柯拉克搭乘黑白兩色線條的「灣流五型」商務包機抵台，而我方由美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曾厚仁等，到機場迎接，雙方為了防疫，以拱手擊肘方式致意。



柯拉克本次訪台，預計於18日晚間與總統蔡英文會面，並與我國政府高層互動；此外，同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）也代表美方，出席故前總統李登輝於19日舉辦的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。

這是本年8月，美國派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

▼美國務院次卿克拉克專機抵台。（圖／記者李毓康攝）



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