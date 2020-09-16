快訊／美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場

▲美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）預計將在17日下午率團抵台，展開為期3天的訪問行程，並預計在18日與與經濟部一同舉辦台美經濟與商業對話，19日出席李登輝追思禮拜。而訪台行程遲遲未能確認的原因，主要在於美方內部對於經濟對話的啟動及第一輪對話的內容有不同意見。

由於華府方面尚未公布相關訊息，外交部也低調不願多談，僅表示待華府正式說明相關資訊後，會再進行回應。

據了解，「台美經濟商業對話」平台啟動並由主管經濟、能源事務的克拉奇負責後，卻引來美國貿易總署（USTR）的不滿，針對對話平台涵蓋的議題範圍、參與成員等有不同意見，還考量疫情建議以視訊方式進行磋商，再由克拉奇於今年內率團訪台。

據了解，美方原預計在14日宣佈訪團消息，並由我國外交部及美國在台協會（AIT）公佈在台行程等細節。然而美方卻未14日宣布相關訊息，外界也出現不少聯想，如訪台行程生變、成員檢疫未過關等種種猜測。

雖然美方因內部意見不同遲遲未正式宣佈克拉奇訪台日期，但台美雙方對訪團行程一直持續溝通，我外交體系也自宣布舉行論壇對話以來便早早完成準備工作，只待美方一宣布後即可公布細節。