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美國務院次卿訪台　江啟臣：蔡英文應替人民提出「瘦肉精」疑慮

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▲▼國民黨中常會，江啟臣主持會議。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者陳家豪攝）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）將於17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。國民黨主席江啟臣16日在中常會上表示，如果民進黨像自稱的那麼親美，就應該幫台灣人民向美國表達對於全面開放瘦肉精豬肉進口的食安憂慮，為了民生、為了食安，民進黨都執政了還不做，那麼什麼時候才要做？

江啟臣表示，國民黨身為最大在野黨，一方面我們歡迎次卿來訪，也期待中華民國與美方持續維持堅實、長久的友誼，並且轉化爲實質互惠的政策，避免這樣的情誼因時空環境轉換而有所不同。另一方面更要提醒民進黨政府，應該忠實轉達台灣人民的心聲，讓美方了解國人對於食安的堅持。

江啟臣指出，台灣、美國與中國大陸三邊關係的平衡，是維持國家安全的重要關鍵。兩天前，我們正式決定不以政黨形式參加今年度的「海峽論壇」。這樣的轉折，凸顯出本黨雖然非常願意推動兩岸民間交流，但是也堅持兩岸交流該有的底線、該有的原則，更要有不卑不亢的態度。這次整體的情勢導致兩岸人民互信基礎流失，衝擊了兩岸民間正常交流的機會，令人遺憾與擔憂。

江啟臣說明，除了持續呼籲兩岸的執政黨，應該以維護兩岸和平、台海安全為己任，更希望本次海峽論壇的波折，不影響後續兩岸互動默契，進而成為日後兩岸往來的借鏡，在互動間更加珍惜難得可貴的信任。未來，我們仍期待雙方繼續尋求恰當時機，創造有利溝通的氛圍，在對等、尊嚴、互惠的原則下，深化交流。

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