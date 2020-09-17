LIVE／美國次卿柯拉克專機降落松機　41年訪台最高層級官員

記者陶本和／台北報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）17日搭乘專機抵達台北松山機場，開啟自1979年以來，最高層級官員的訪問。《ETtoday新聞雲》全程直播，紀錄這歷史時刻。

▲美國國務院次卿凱柯拉克（Keith Krach）。（圖／翻攝自柯拉克推特）



柯拉克本次訪台，預計於18日晚間與總統蔡英文會面，並與我國政府高層互動；此外，同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）也代表美方，出席故前總統李登輝於19日舉辦的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。

這是本年8月，美國派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

總統府表示，本次訪問，是自美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備。

不過，本次柯拉克訪台不同於以往的是，行程異常低調，一直到訪團上了專機才揭露此訊，而且也取消了原本規劃的「台美經濟與商業對話」。據悉，關鍵卡在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），對於對話議題抱持不同意見，與國務院間有不少的角力，這算是美方的「家內事」，與台灣方面並無全然關係。

▲美國務院次卿克拉克專機抵台。（圖／記者李毓康攝）



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