台美經濟對話傳取消　蘇貞昌：相關安排會讓大家知道

▲行政院長蘇貞昌出席中華民國藥劑生公會全國聯會，會前受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院次卿柯拉克將再17日下午抵台，但今天傳出，本預計在明天登場的台北經濟暨商業對話取消，僅是替未來交流進行鋪路的前期對話。對此，行政院長蘇貞昌受訪表示，有相關安排都會讓大家知道。

蘇貞昌17日下午出席中華民國藥劑生公會全國聯合會會員代表大會，會前受訪時被問到台美經濟對話未列在柯拉克訪台行程一事，他表示，在總統蔡英文領導下，台美關係一直非常好，我們也看到除了美衛生部長阿札爾來，現在國務次卿也會來，我們都非常的歡迎，而且也都會就相關關切的議題，大家交換意見，相關的安排，屆時都會讓大家知道。

至於有無安排要跟美國訪團會談？蘇貞昌說，明天要到立法院做專案報告，也會看立法院的議程跟時間做妥當的安排，確定後也會跟大家報告。

另外，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）跟我國駐紐約代表見面，談到要幫助台灣重返聯合國。對此，蘇貞昌說，在總統蔡英文領導下，台美關係升溫，美國不但通過很多友我的法案，而且在國際上為台灣發聲，台灣要打開國際的空間，一直在努力，也是國人希望國家能夠走出去，而各友好國家對我們的幫忙，我們都非常感謝，也都會繼續努力合作，打開台灣的國際空間。

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