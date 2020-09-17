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快訊／蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿克拉奇

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▲▼美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

記者陶本和／台北報導

美國國務院今天正式宣布，主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach）17日訪問台灣。根據總統府17日表示，總統蔡英文將在18日晚間於官邸宴請代表團，促進雙方合作情誼，也充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

對於克拉奇一行人訪台，外交部在台北時間17日清晨指出，克拉奇此行除了拜會蔡英文及我國政府高層互動外，同時也會同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝19日的告別追思禮拜，向李登輝對台灣民主的貢獻致敬。

外交部指出，樂見在國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布將與我方進行經濟對話後，美國務院立即派遣克拉奇次卿來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

總統府發言人張惇涵17日也強調，總統府誠摯歡迎美國政府代表團來台，並感謝美方對於前總統李登輝的表達追思之意，克拉奇來台也充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

張惇涵表示，期盼透過克拉奇此行，讓台美之間能夠有更多面向的交流與討論，為台美進一步的合作，包括經濟層面的合作，奠定更堅強的基礎。我們也期許，台美之間未來能持續深化全面合作，創造互惠雙贏的夥伴關係。

張惇涵也進一步指出，由於此次美方代表團行程緊湊，蔡英文預計18日晚間於官邸宴請美方代表團，促進雙方合作情誼。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

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