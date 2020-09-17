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美國次卿克拉奇訪台異常低調　背後角力成關鍵因素

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▲▼美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

記者陶本和／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）預計在17日下午2時率團抵台，規劃18日與經濟部舉辦「台美經濟與商業對話」。不過，這次在行程公告上，卻比以往要更低調，關鍵原因在於國務院與美國貿易總署（USTR）意見出現分歧所致。

克拉奇確定17日下午率團抵達台灣，在經過檢疫後會入住美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台時入住的大直萬豪酒店；接著18日上午，將與經濟部一同舉辦「台美經濟與商業對話」，我方則由行政院副院長沈榮津領銜。

據悉，克拉奇一行人在上午完成「台美經濟與商業對話」後，下午將晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，進行雙邊會晤與交流；最後，19日上午他則會前往淡水，出席前總統李登輝的追思禮拜。

克拉奇本次訪台，已創下近年來訪台層級最高的美國官員，但不同於阿札爾訪台時「敲鑼打鼓」般的高調，華府、我外交部等，態度卻都相對低調。事實上，在日前媒體揭露所謂17至19日訪台的程時，雙方都還未拍板，但大家有一個默契，就是朝訪團17日抵達為目標來規劃。

而在此之前，外交部、美國在台協會都已經開始籌備，交辦北美司、經濟、警政單位動起來。但是，即便我方已積極準備中，訪團仍卡在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），對於對話議題抱持不同意見，與國務院間有不少的角力，這算是美方的「家內事」，與台灣方面並無全然關係，因此時程遲遲未能拍板。

儘管如此，美方遲至目前都還未宣布克拉奇訪團抵台日期，但台美雙方確實持續溝通當中，而且各項準備工作都已就位，就等美方最後公布而已。

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