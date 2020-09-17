　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼在美國國務卿蓬佩奧（左2）推薦下，柯拉克（右2）2019年1月獲得總統川普提名為國務次卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲在美國國務卿蓬佩奧（左2）推薦下，克拉奇（右2）2019年1月獲得總統川普提名為國務次卿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團抵台，寫下自1979年以來，訪台最高層級官員。據悉，訪團本來就以出席故前總統李登輝追思為目標，至於台美經濟對話、相關行程之所以態度「異常低調」，大致可歸為，藍營反美豬牛、拒絕溝通，以及美方內部尚需持續溝通的二大因素。

《ETtoday新聞雲》日前獨家報導「獨／美國務院次卿規劃拜會蔡英文　19日出席李登輝告別禮拜」。據悉，此行程規劃，於8月初啟動，美方接洽排訪時，就是以李登輝追思會為主要目標，當時總統蔡英文也還未宣布放寬美豬、美牛政策。

據了解，在安排訪問團的過程中，除了以出席李登輝追思會為主軸外，更把本次訪問定調為，國務院1979年後，自41年來最高層級官員的訪問，是高規格的外交進展。

隨後，蔡英文才於8月底宣布放寬美豬、美牛政策，而美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）則於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方便啟動相關工作的籌備。

不過，此刻國民黨掀起反彈，大動作推公投，並拒絕與美國在台協會（AIT）溝通，也串連國民黨各縣市議會，企圖訂定地方自治條例等。對此，知情人士坦言，美方對於藍營的動作，確實多所疑慮，這讓台美雙方需要花更多的時間來溝通，所幸最後在緊密溝通下，才讓訪團順利成行。

另一方面，在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）這方，對於經濟對話的議題，抱持不同意見，與國務院間有不少的角力，至今都還未能達成共識，還需要更多的討論。其中，也包括USTR認為，國民黨持續大動作反美豬，又要推動公投，而有所卻步。

知情人士表示，台美經濟的高階對話，涉及的層面相當廣泛，並非一、兩週就能準備好的，但相關的磋商都持續在進行當中，並且從未停止過。這次柯拉克次卿訪台，安排一連串的緊密行程，可以透過跟府院層峰直接面對面溝通與意見交換，讓後續的經濟對話有更充足的準備。

總體而言，這次克拉奇訪團「異常低調」的各項關鍵原因，大致可分為二：首先，在台灣內部，有國民黨高舉反美豬、美牛大旗，也拒絕跟美方溝通，所幸最後溝通下排除障礙；另外，在美國內部方面，USTR與國務院間的溝通也需持續進行所致。

其他人也看了這些...

美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場
41年來最高層級！外交部證實美次卿克拉奇訪台
蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿克拉奇

更多熱門新聞...

美國次卿克拉奇訪台異常低調　背後角力成關鍵因素
美國務院次卿將訪台　王美花：深化台美合作、沒有官愈大要愈多
美國務院次卿訪台　江啟臣：蔡英文應替人民提出「瘦肉精」疑慮

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼猝逝…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」　修杰楷泣：那是我們的天地
小鬼走得太突然　玖壹壹不捨難接受：當他出國去玩
小鬼「我單身」不認愛峮峮　答案藏滿滿溫柔：怕害了她
女保險業務為業績上床　渣男1張沒買…刷她卡30萬還偷拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

國民黨公布優先法案　聚焦食安、港澳人權等七大領域

國民黨智庫曝最新民調　預料民進黨用「修憲」轉移美豬爭議

賴清德被追問鄭文燦選總統丁允恭腥聞...他這招回應

快訊／前日相森喜朗明抵台　外交部：歡迎再度率團追悼李登輝

國民黨參加美台國防工業會議　林俊憲：把國際關係當「撿回收」

立法院明開議　李乾龍勉勵國民黨團：不勾心鬥角、團結從黨團開始

打球骨折後再爆「蜂吻」　傅崐萁：今年要消災解厄

幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

國民黨公布優先法案　聚焦食安、港澳人權等七大領域

國民黨智庫曝最新民調　預料民進黨用「修憲」轉移美豬爭議

賴清德被追問鄭文燦選總統丁允恭腥聞...他這招回應

快訊／前日相森喜朗明抵台　外交部：歡迎再度率團追悼李登輝

國民黨參加美台國防工業會議　林俊憲：把國際關係當「撿回收」

立法院明開議　李乾龍勉勵國民黨團：不勾心鬥角、團結從黨團開始

打球骨折後再爆「蜂吻」　傅崐萁：今年要消災解厄

幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

獨／50億吸金犯羈押4年　法官裁定600萬交保限制出境

中職／樂天球員異動　「一球未投」萬昭清再度上一軍

快訊／吸金136億逃亡泰國...秦庠鈺押返回台！抵桃機狼狽畫面曝光

才剛跟1歲寶貝女兒過完生日　25歲女網紅遭暖爐活活電死

汪星人看藥袋「笑開搖尾巴」　瞪大眼狂舔針筒享用藥水

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

政治熱門新聞

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

41年來最高層級！外交部證實美次卿克拉奇訪台

美國次卿克拉奇訪台異常低調　背後角力成關鍵因素

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

空軍深夜公布：2共軍運8擾台軌跡圖

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

快訊／國民黨又來守議場　搶明早7點提案要蔡英文到立法院

國民黨新家鎖定「南山民生大樓」年底搬遷

共軍擾台　王婉諭：國民黨不敢吭聲

獨／江啟臣插旗「美台國防工業會議」　首位國民黨主席發表演說　

蔡英文18日官邸宴請美國次卿克拉奇

快訊／美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場

六都首長聲量曝光　陳其邁奪第一

更多熱門

相關新聞

一帶一路開發案涉貪　中企被美制裁

一帶一路開發案涉貪　中企被美制裁

據報導，美國政府15日把中國國有實體的優聯發展集團有限公司（UDG）列入制裁名單，因為該公司在柬埔寨的開發計畫侵占和摧毀當地人的土地，涉及貪腐，而且可能變成中國的永久軍事基地。

美駐聯合國大使「承諾助台參與聯合國事務」

美駐聯合國大使「承諾助台參與聯合國事務」

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

不出席美次卿邀約　工商大老林伯豐：不能只考量美國利益

中國晉升「最高級別敵人」　五角大廈秒擴海軍

中國晉升「最高級別敵人」　五角大廈秒擴海軍

台美經濟對話突喊卡　行政院：仍有機會跟美國次卿面對面

台美經濟對話突喊卡　行政院：仍有機會跟美國次卿面對面

關鍵字：

美國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面