幕後／美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

▲在美國國務卿蓬佩奧（左2）推薦下，克拉奇（右2）2019年1月獲得總統川普提名為國務次卿。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團抵台，寫下自1979年以來，訪台最高層級官員。據悉，訪團本來就以出席故前總統李登輝追思為目標，至於台美經濟對話、相關行程之所以態度「異常低調」，大致可歸為，藍營反美豬牛、拒絕溝通，以及美方內部尚需持續溝通的二大因素。

《ETtoday新聞雲》日前獨家報導「獨／美國務院次卿規劃拜會蔡英文 19日出席李登輝告別禮拜」。據悉，此行程規劃，於8月初啟動，美方接洽排訪時，就是以李登輝追思會為主要目標，當時總統蔡英文也還未宣布放寬美豬、美牛政策。

據了解，在安排訪問團的過程中，除了以出席李登輝追思會為主軸外，更把本次訪問定調為，國務院1979年後，自41年來最高層級官員的訪問，是高規格的外交進展。

隨後，蔡英文才於8月底宣布放寬美豬、美牛政策，而美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）則於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方便啟動相關工作的籌備。

不過，此刻國民黨掀起反彈，大動作推公投，並拒絕與美國在台協會（AIT）溝通，也串連國民黨各縣市議會，企圖訂定地方自治條例等。對此，知情人士坦言，美方對於藍營的動作，確實多所疑慮，這讓台美雙方需要花更多的時間來溝通，所幸最後在緊密溝通下，才讓訪團順利成行。

另一方面，在美國貿易總署（USTR），以及貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）這方，對於經濟對話的議題，抱持不同意見，與國務院間有不少的角力，至今都還未能達成共識，還需要更多的討論。其中，也包括USTR認為，國民黨持續大動作反美豬，又要推動公投，而有所卻步。

知情人士表示，台美經濟的高階對話，涉及的層面相當廣泛，並非一、兩週就能準備好的，但相關的磋商都持續在進行當中，並且從未停止過。這次柯拉克次卿訪台，安排一連串的緊密行程，可以透過跟府院層峰直接面對面溝通與意見交換，讓後續的經濟對話有更充足的準備。

總體而言，這次克拉奇訪團「異常低調」的各項關鍵原因，大致可分為二：首先，在台灣內部，有國民黨高舉反美豬、美牛大旗，也拒絕跟美方溝通，所幸最後溝通下排除障礙；另外，在美國內部方面，USTR與國務院間的溝通也需持續進行所致。

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