快訊／41年來最高層級！外交部證實美次卿克拉奇訪台

▲美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院今天正式宣布，主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach）將於17日訪問台灣，並於參加19日前總統李登輝告別式。外交部表示，這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部17日證實克拉奇將訪台。在台期間克拉奇將與總統蔡英文及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

外交部指出，樂見在國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布將與我方進行經濟對話後，美國務院立即派遣克拉奇次卿來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

外交部指出，在本年8月美國政府派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後，再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。我方深信，克拉奇次卿訪問團將透過實地瞭解我國最新政經發展，進一步深化台美之間緊密的經濟連結，以及基於共享價值的全面合作夥伴關係。