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快訊／美國務次卿抵台！曾厚仁、酈英傑接機　拱手擊肘不握手

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記者陶本和／台北報導

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率訪問團出訪台灣出席我國故前總統李登輝的追思禮拜。美方的專機於台北時間17時21分飛抵松山機場，美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曾厚仁等，到機場迎接，雙方為了防疫，以拱手擊肘方式致意。

▲▼美國次卿克拉奇專機抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲美國次卿柯拉克專機抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

外交部表示，我方在8月初就已提出希望美方考慮派遣現任政府高層官員參加台灣首位民選總統李登輝的追思禮拜。美方為對李故前總統在台灣民主歷程扮演的重要角色表示尊崇，決定首度派遣國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團前來台灣參加李故前總統的追思禮拜，也創下自1979年以來，訪台層級最高的國務院官員，意義重大。

在美方團成員方面，包括國務院柯拉克次卿、國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。

外交部指出，訪台期間，柯拉克訪團將接受蔡英文總統款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員。柯拉克次卿等人也將針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。

外交部說明，自從8月31日美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）宣布台美將成立新的經濟對話機制後，台美雙方一直在持續積極進行相關籌備工作。而我方藉本次訪團來台參加追思禮拜的機會，與柯拉克交換意見，並將繼續與美方協調舉行相關對話的形式與日期。

▼美國務院次卿柯拉克專機抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美國務院次卿克拉克專機抵台。（圖／記者李毓康攝）

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