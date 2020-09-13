　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴海峽論壇生變？江啟臣、李乾龍密會王金平商討…國民黨14日決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前立法院長王金平。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。13日下午，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍拜會王金平，研議是否照常出席海峽論壇，經一個多小時的密會，據悉，江啟臣要求相關人士道歉，至於是否出席最快14日做出決定。

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。國台辦為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

該影片遭下架後，李紅昨晚在最新一期《海峽兩岸》節目上，改口稱讚王金平在台灣政壇「有一定份量」，並說「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。

▲▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

▲央視主持人李紅改口稱讚王金平「有分量」，並說王金平率團訪陸有助兩岸交流。（圖／翻攝央視）

不過，江啟臣12日仍表示，海峽論壇是個交流的場合，兩岸對話、交流是海峽論壇主要目的，國民黨絕對不是為了參加而參加，交流必須在對等下進行，「央視的言論（求和論）對於交流來說有很大的負面影響，對於追求和平的人來說，是尊嚴的踐踏，先道歉再說。」

隨「求和說」風波持續延燒，江啟臣仍態度強硬，要求相關人士向王金平、國民黨道歉。江13日上午受訪再次強調，央視言論嚴重影響王金平、國民黨在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，「破壞目前交流的氣氛」，籲大陸相關當局要妥善處理。13日下午，江啟臣、李乾龍前往王金平辦公室會談，三方密會約一個多小時後，陸續從車道離開，未針對會面內容受訪。據悉，國民黨仍在考慮是否參加海峽論壇，最快14日做出決定。

其他人也看了這些新聞...

王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書　想拖蔡英文下水
總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

相關新聞...

► 王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」
► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議　反擊陸媒稱王金平「來求和」
► 海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
武界野營4人被沖走3死！專家曝當地實際情況
星巴克最推的不是咖啡　網一致點名「這杯」：找不到更好喝的
妻兒遭沖走命喪武界！男游上岸生還　鄰居：曾提醒民俗月要小心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

武界壩閘門失靈釀3死1失蹤　政院：全力救援盡快調查

台美經濟對話18日登場　國務院次卿凱克拉奇、沈榮津共同主持

王定宇低調護港人反問：要求公開透明的人又是為了誰？

因「電池」結緣51年！金婚夫妻攜手抗癌7年成功⋯暖喊：真的很疼我

赴海峽論壇生變？江啟臣、李乾龍密會王金平商討…國民黨14日決定

國民黨7月破壞議場稱會賠錢負責　林俊憲：今改口翻臉不認帳！

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

北市68對「牽手超過半世紀」夫妻　柯文哲：希望能鼓勵年輕人結婚

民進黨「兵推營」閉幕　總統蔡英文：盼更多年輕人投入國安領域

「客家人吃最多豬肉」　林為洲：別進口瘦肉精豬才能確保健康

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

可放置「2台洗衣機+電動曬衣桿」解決小坪數困擾！打造日系陽台

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

武界壩閘門失靈釀3死1失蹤　政院：全力救援盡快調查

台美經濟對話18日登場　國務院次卿凱克拉奇、沈榮津共同主持

王定宇低調護港人反問：要求公開透明的人又是為了誰？

因「電池」結緣51年！金婚夫妻攜手抗癌7年成功⋯暖喊：真的很疼我

赴海峽論壇生變？江啟臣、李乾龍密會王金平商討…國民黨14日決定

國民黨7月破壞議場稱會賠錢負責　林俊憲：今改口翻臉不認帳！

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

北市68對「牽手超過半世紀」夫妻　柯文哲：希望能鼓勵年輕人結婚

民進黨「兵推營」閉幕　總統蔡英文：盼更多年輕人投入國安領域

「客家人吃最多豬肉」　林為洲：別進口瘦肉精豬才能確保健康

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰「從3樓跳下」　遺書：想跟老公團聚

社區規定保全「不代收包裹」？　過來人曝這2樣會被打槍：怕出問題

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

中職／郭俊麟合約差距不大　富邦把握期限敲定

張鈞甯喜曬母女出遊照　媽媽凍齡美貌網狂讚「根本姐妹花」

日本男生最討厭在這3個地方約會　女孩們最愛去的場所全中

超容易取得！煮飯加入「這味」更香甜　壽司店也會用：光澤感爆棚

武界壩閘門失靈釀3死1失蹤　政院：全力救援盡快調查

中職／萊福力勤復健感謝兄弟優渥合約　開車四處跑當台灣通

剛停好重機！路人弟「想摸100度↑引擎」　他嚇阻止...家長反開嗆

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

5港人驚爆偷渡來台消失　王浩宇：進來誰扛？

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

李艷秋：丁允恭毀了范雲

國防部才把共軍行動「透明化」　上午再侵擾西南海空域

陳時中爭疫苗「確保分配」蘇益仁：太晚了

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

國民黨擬取消海峽論壇　江啟臣嗆央視：先公開道歉再說！

吳斯懷再槓王定宇「宇宙也包圍地球」

共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京能自我克制

王鴻薇轟范雲雙標：女性陳情要先亮黨證？　

前鎮乙烯外洩原因找到了　竟與高雄氣爆相同

更多熱門

相關新聞

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內不滿，傳出國民黨考慮取消行程。對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介13日表示，「求和」的錯誤解讀，讓台灣2300萬人的感情受到傷害，且整個事件已走位變調，認為海峽論不必再去。

傳港人來台被扣押　江啟臣：證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說

傳港人來台被扣押　江啟臣：證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說

求和說惹風暴！央視主播李紅回應了

求和說惹風暴！央視主播李紅回應了

央視指王金平「求和」　江啟臣要求對岸道歉

央視指王金平「求和」　江啟臣要求對岸道歉

王金平赴陸遭指「求和」　侯友宜：平等對待的交流才有意義

王金平赴陸遭指「求和」　侯友宜：平等對待的交流才有意義

關鍵字：

王金平求和李紅央視江啟臣海峽論壇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

二伯忘拆「媽媽配件」直接出門糗炸

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面