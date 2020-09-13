傳反送中抗爭者來台遭扣押　江啟臣：證明蔡政府挺港只是嘴巴說說

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

外傳7月有5名反送中抗爭者偷渡到台灣，被海巡署查獲後安置在高雄，被扣押2個月，幾乎無法對外聯絡。對此，國民黨主席江啟臣13日受訪時批評，蔡政府口口聲聲說挺香港，卻沒有實際作為，現在實際案例發生了，「證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說而已」。

媒體人鐘聖雄12日在臉書揭露，有5名香港反送中抗爭者，自7月18日來台後就被政府扣押，質疑民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為。陸委會12日晚間發布聲明指出，對於外界流傳的各項訊息，我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。

江啟臣13日上午參加「捍衛食安公投連署台中場」，受訪時表示，蔡政府口口聲聲說挺香港，但選舉後到底要怎麼挺香港，至今只聽到嘴巴上說，現在實際案例發生了，還是沒看到挺香港的實際作為，就連對偷渡客的待遇都沒有，至今沒辦法請律師辯護 ，「證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說而已」。

江啟臣表示，香港國安法通過後，當時國民黨立委就提出要修改港澳條例，要求蔡政府在法律作為上有所因應，才能在人道上可以幫助香港的地方有實際作為，政府也能於法有據，法律上如何真正幫助到香港人，蔡政府應給大家交代，不是只用嘴巴說說。

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