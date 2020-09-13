指王金平向大陸求和　央視主播李紅：求和是「尋求和平」

▲央視主持人李紅的「求和說」引發輿論熱議。（圖／翻攝央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

央視主持人李紅的「求和說」引發輿論熱議，她12日受訪澄清，稱本意是促進兩岸溝通與和平，所謂「求和」是「尋求和平」，並強調表述純屬個人，不代表官方。

立法院前院長王金平9月中旬將率團出席第十二屆海峽論壇，李紅日前稱其是「向大陸求和」，引起國民黨嚴重反彈，秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。國台辦還為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

李紅12日親上火線向《中評社》表示，短影音表述純屬個人，不代表官方，「我的本意是促進兩岸溝通與和平。『求』就是『尋求』，『和』就是『和平』。如果完整地看了我的短視頻，您可以清晰地瞭解我的本意。」

「我多年主持兩岸節目，在台灣也有很多朋友和觀眾」，李紅強調，始終期盼通過交流合作，促進兩岸和平發展，維護台海和平穩定，「衷心歡迎」王金平先生率團參加今年的海峽論壇，相信此行有助於推動兩岸交流合作及兩岸關係和平發展。

▲李紅改讚王金平「有分量」。（圖／翻攝央視）

實際上，李紅的「求和說」近日掀起藍綠政治風暴，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。黨主席江啟臣也於12日晚間表示，相關當事人先道歉再說，兩岸交流必須在對等下進行。

似是受風波影響，李紅11日最新一集的《海峽兩岸》節目不再提到「求和」，而是改稱王金平「有分量」，並強調王金平率團訪陸「對兩岸有正面積極的影響」。

另外，央視新聞今（13）早發表了《歡迎王金平率團出席海峽論壇》的海峽時評，稱兩岸同胞是骨肉天親，兩岸同胞走親、走近，以對話取代對抗，以交流凝聚智慧，符合兩岸同胞的切身利益；為兩岸交流奔走，為改善兩岸關係努力的各界人士都會得到兩岸同胞的支持，贏得兩岸同胞的尊重。

文內還提到，2019年時任國民黨副主席曾永權出席海峽論壇，今年國民黨則由前副主席王金平登陸，「國民黨堅持兩岸交流的擔當，展現了對歷史負責的態度。」