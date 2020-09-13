央視指王金平「求和」　江啟臣要求對岸道歉：海峽論壇氣氛已變調

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內不滿，傳出國民黨考慮取消行程。對此，黨主席江啟臣13日受訪時表示，央視言論嚴重影響王金平、國民黨在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，「讓海峽論壇氣氛變了調」，他也再度呼籲大陸相關當局要妥善處理，相關當事人應對王金平和國民黨致歉。

王金平將率國民黨代表團前往廈門參加海峽論壇，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內極度不滿。江啟臣12日晚間表示，相關當事人先道歉再說，兩岸交流必須在對等下進行。

江啟臣13日上午參加「捍衛食安公投連署台中場」，受訪時表示，央視的言論已嚴重影響不只王金平院長還有國民黨，在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，並再次呼籲大陸相關當局要妥善處理，相關當事人應對王金平和國民黨致歉。

江啟臣表示，此事除了破壞目前交流的氣氛，對兩岸從事對話交流的人也相當不公平，不能因為一句話，抹煞這些人努力，參加海峽論壇希望是一個對等交流，「絕不是為了參加而參加」，而現在這些事的干擾，讓海峽論壇氣氛變了調，後續還要再和王金平討論。

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