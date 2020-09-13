王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

▲國民黨副秘書長謝龍介。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／綜合報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內不滿，傳出國民黨考慮取消行程。對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介13日表示，「求和」的錯誤解讀，讓台灣2300萬人的感情受到傷害，且整個事件已走味變調，認為海峽論壇不必再去。

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內極度不滿。黨主席江啟臣13日受訪時表示，央視的言論已嚴重影響不只王金平院長還有國民黨，在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，呼籲大陸相關當局要妥善處理，相關當事人應對王金平和國民黨致歉。

江啟臣表示，此事除了破壞目前交流的氣氛，對兩岸從事對話交流的人也相當不公平，不能因為一句話，抹煞這些人努力，參加海峽論壇希望是一個對等交流，「絕不是為了參加而參加」，而現在這些事的干擾，讓海峽論壇氣氛變了調，後續還要再和王金平討論。

不過，據《自由時報》報導，謝龍介認為，國民黨推動兩岸交流是為了追求兩岸和平發展，但中國大陸官方媒體人做出錯誤解讀，讓台灣2300萬人的感情受到傷害，因此他認為不宜再去。謝龍介也提到，王院長德高望重，但當王金平出發前去見了蔡英文總統，就讓整個事件複雜化了，已不再是單純的民間交流，已走味變調。

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